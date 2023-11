ALTRES TEMES, ALTRES OBJECTIUS. Des de fa molts anys, col•laboro setmanalment en aquest diari, com ho faig també en altres mitjans del país, i a nivell estatal. La producció és de cinc articles setmanals en els quals exposo tota mena de temes, lligats a vivències o propostes que em trobo en la meva activitat quotidiana. L’ irrupció del procés en la meva vida, i la de tots nosaltres, va suposar exposar les vivències d’un alcalde i dirigent polític, primer en un poble petit, i després a nivell comarcal, regional i nacional. Des del primer dia vaig tenir clar que havia de mantenir-me fidel al jurament fet. En democràcia no hi pot haver dubtes sobre el camí a emprendre. Només n’hi ha un: complir i fer complir la legalitat vigent. Es així com vaig entomar el repte i com vaig patir nombrosos embats, per part dels qui els feia nosa. Durant una desena d’anys he anat desgranant accions i actuacions pròpies o d’altres forces polítiques, deixant clares les posicions i contradiccions. Alguns poden considerar excessiva duresa en algunes crítiques i plantejaments, altres les poden trobar no prou encertades, però he procurat sempre mantenir-me fidel a la realitat vista i viscuda. Com totes les posicions a la vida, hi ha qui les elogia i qui les critica. Lògic, però la militància de quaranta-cinc anys, en la mateixa força política, comporta defensar i justificar els seus posicionaments. Hi ha articles destinats al públic, en general, i d’altres, pensats i dedicats a militants i simpatitzants que busquen en algun mitjà de comunicació, explicacions o sintonia amb els seus propis pensaments i/o patiments. He trobat persones que me’ls han criticat, lògic, però molta més m’ha felicitat i agraït la constància en els plantejaments i l’exposició de situacions que no trobaven en altres mitjans de comunicació. Quedi clar, ara i per sempre, que he gaudit de plena i total llibertat per expressar les meves opinions en aquestes pàgines de R7, a l’igual que en la resta de mitjans en els quals escric. No pot ser d’altra manera, però aquí rau també la importància de disposar d’un mitjà com aquest, per a poder arribar a totes les cases, a tots els ciutadans. Després de tants anys de tocar multitud de temes, però molts dedicats al procés , les seves arrels i les seves conseqüències, considero arribat el moment de diversificar continguts. El passat ha estat dur, molt dur, i ara es proposa amnistiar els responsables d’aquest passat. No vaig entendre com alguns pensaven reeixir en un objectiu impossible, però el passat, passat està, i els indults van mostrar el camí cap a la normalització del país. Es el que s’espera d’aquesta proposta d’amnistia. Tot sigui a fi de bé, i puguem girar pàgina i emprendre una nova etapa, amb altres propostes i altres objectius que tinguin com a fita la millora de la qualitat de vida de tots els catalans i catalanes, en el marc global d’Espanya i la UE. Es en aquest context, en que he decidit parlar d’altres temes i altres objectius, sense obviar que si en algun moment he de precisar o tocar algun tema concret del passat, ho pugui tornar a fer. He donat el meu vot favorable, a l’acord per a la renovació d’un nou govern progressista, com abans l’havia donat pels indults. Hora d’obrir una nova etapa, després d’haver defensat la democràcia, en tots els àmbits de la vida personal i política.