ACA, RESTRICCIONS POC FONAMENTADES. Si una cosa ens indigna als alcaldes, és comprovar com es prenen decisions des d’un despatx a Barcelona, sense consultar els territoris afectats. Es un mal costum, habitual en els governs de la Generalitat, i ERC n’és un mestre consumat. Ara mateix, ens trobem amb una decisió de l’ACA, ampliant a 21 municipis de les comarques del Solsonès, Berguedà i Ripollès, les mesures sobre restricció del consum d’aigua. La setmana passada foren els alcaldes dels ajuntaments de Sant Llorenç de Morunys, La Coma i la Pedra i Guixers, els qui varen protestar per ser inclosos en aquesta mesura, però avui, em permeto afegir-hi la major part dels altres. M’explico. Es cert que tot el territori català està sotmès a una sequera extrema, i si hi ha sequera, és lògic prendre tota mena de mesures per a estalviar en el consum, i evitar gastar-ne en mals usos. Això, ho entén tothom, i molt especialment els alcaldes que tenen en el sistema de subministrament d’aigua de boca, el seu principal maldecap. Dit això, que ara a l’hivern, es prenguin decisions de consum en pobles que tenen la població sota mínims, sense segones residències, sense piscines, sense recs de parcs i jardins, sense usuaris en cases de turisme rural o en càmpings, sorprèn i més que sorprendre indigna perquè no s’han preocupat ni a comprovar si les captacions de que disposen aquests municipis garanteixen el subministrament habitual, normal i jo diria , fins i tot històric. Quedi clar d’entrada, que tots els ajuntaments, tots, encara que disposin de grans captacions, han de moderar consums, al màxim. I això , em consta que ho fan tots. Per responsabilitat, i per coherència amb els plantejaments mediambientals. Si això és així, es evident que els tres ajuntaments, abans esmentats no entenen una decisió de l’ACA, incongruent i ignorant, respecte la realitat. Però, permeteu-me donar altres noms de pobles, inclosos en la llista que sorprenen, tant o més. Què hi fan Bagà, Borredà, Castell de l’Areny, Castellar de N’Hug, Saldes o Sant Jaume de Frontanyà, per dir-ne alguns ? Algú els ha demanat si les captacions tradicionals i habituals, son suficients per a l’abastament de la població, en aquestes dates ? Parlem de pobles que a l’hivern es queden en xifres de població mínimes, i degut al fred i a la conscienciació, el consum d’aigua és mínim. Perquè imposar més mesures ? La gent no ho entén, i queda perplexa davant una ACA, que sembla no conèixer la realitat del país. Algú pot pensar que a Sant Jaume, amb una vintena d’habitants i un dipòsit d’un milió de litres, té problemes de subministrament ? O Castell de l’Areny, en situació similar ? O Borredà amb dos milions i mig de litres, en dipòsits ? O Bagà ? Que tot el país ha de ser cridat a l’ús responsable de l’aigua, és lògic, i en això estem tots els ajuntaments i ciutadans, però que es donin llistats de municipis, amb increment de restriccions, en ple hivern, suposa un desconeixement del país i la seva gent, que ens ha de preocupar perquè ve d’un organisme important del Govern de la Generalitat.