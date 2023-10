TANT IRRESPONSABLES, UNS COM ALTRES. En aquesta cursa de despropòsits, en que s’ha convertit l’etapa post electoral, trobo tant irresponsables els líders del PP, com els dels partits independentistes: ERC i Junts. Tots tres poden ser equiparats, perquè han demostrat i demostren cada dia el nul sentit d’Estat, i la gran inconsciència, que els ocupa i preocupa. Amb un món trasbalsat per la guerra a Ucraïna, un nou esclat de violència a Israel- Palestina, crisis climàtica, econòmica i energètica, només pensen en plantar cara a la serietat i rigor del PSOE, amb exabruptes, sortides de to, i embats més propis d’infants mal criats que de persones adultes, amb un mínim de sentit de la responsabilitat. Tenim en la mediocritat dels lideratges el primer gran problema a combatre. Veure en l’espai del PP, un líder segrestat per les polítiques d’extrema dreta, sense marge de maniobra i amb constants intents per aparentar domini del partit, i en el camp dels independentistes, constatar la continuïtat de Gabriel Rufián, com home fort d’ERC ,a Madrid, i Míriam Nogueras com veu del fugitiu de Waterloo, produeix autèntica vergonya aliena. Encara no s’han donat compte de la importància de resoldre la investidura i iniciar la legislatura el més aviat possible, per a poder emprendre el camí cap a la recuperació econòmica per fer front a la inestabilitat de tot tipus que originen els conflictes, abans esmentats. Cada dia que passa, es perden oportunitats i es deixen decisions per redreçar la situació. I és que tots els entrebancs només busquen notorietat en els mitjans de comunicació i aparentar duresa i fermesa, quan el que indiquen és desorientació i inconsistència. I, a falta d’idees i propostes, tornen a treure l’exigència d’un referèndum d’independència quan la majoria dels catalans ja han girat pàgina. No es donen compte que la gent està en una altra pantalla. Quan diuen “els catalans volem...”, haurien de dir “ una petita part dels catalans volem...” No veig solució a curt termini, a un canvi d’actitud. En absolut. Els dos partits estan sotmesos a un control total, immersos en una lluita pel relat exterior, que no busca solució als problemes quotidians, sinó als interessos partidistes. Crec que no seran capaços de torpedinar la investidura, però serà una dura legislatura amb constants traves a la governabilitat, en uns temps en que la presa de decisions ràpides i clares, serà fonamental. La mediocritat, barrejada amb l’afany partidista, produeix situacions deplorables. Fer un seguiment de l’acció de govern de la Generalitat, i del paper de Junts, en el Parlament, suposa constatar la urgent necessitat de posar-los a la oposició i donar pas a un govern efectiu, amb persones valentes i preparades, capaces d’entomar els problemes i reptes, i portar el país endavant. Quan més aviat es convoquin eleccions al Parlament, millor per a tots.