SUMAR, POCO QUE DECIR . Molesta, y mucho, ver el afán de protagonismo y publicidad de Yolanda Díaz, y de Jaume Asens, en sus ansias por proporcionar una salida a los principales causantes de la peor crisis interna y externa de Cataluña, en la historia contemporánea. Me habría gustado ver tanta dedicación y esfuerzo, en los momentos álgidos del proceso independentista. Entonces, su papel, el de los Comunes, con Ada Colau al frente, fue no solo tibio, sino de clara colaboración. ¿O es que nadie recuerda la acogida de centenares de alcaldes y concejales, en la sede del Ayuntamiento de Barcelona y el recorrido hacia el Palacio de la Generalitat, en una de las múltiples perfomances de aquellos días? ¿Tampoco recordamos sus posicionamientos en el Parlamento de Cataluña, ante múltiples propuestas de resolución, en las cuales buscaban equidistancias imposibles, cuando se tienen las ideas claras? La hemeroteca deja claras las posiciones. Es cierto que eran otros tiempos con otra marca electoral, que ha encontrado cobijo en Sumar, o así parece. Cualquier interesado puede buscar titulares como “En Comú Podem busca el voto independentista con un manifiesto para las elecciones de 2016. Abogan por una república catalana social e independiente”. Hubo tácticas y estrategias claramente tibias hacia los independentistas, de forma que los auténticos defensores de la legalidad, de la democracia, tuvimos pocos apoyos y muchos enfrentamientos, simplemente por ser coherentes con nuestro juramento. La historia se puede explicar con muchos matices, pero la realidad permanece. Además, los tiempos son cercanos como para poder recordar lo dicho y hecho por cada uno de los líderes de los diferentes partidos. Y vuelvo a repetir que muchos dirigentes, no pueden dar lecciones de resistencia y oposición al independentismo. En absoluto. Hubo excepciones, es cierto, en las personas de Lluis Rabell, ahora en las filas del PSC, y de Joan Coscubiela, auto apartado de la actividad política cotidiana. Incluso ahora, quieren aparecer como los máximos interesados en resolver lo que queda del conflicto catalán y de aquí sus esfuerzos en aparecer por todas partes, de la mano de Yolanda Díaz o de Jaume Asens. Y estas ansias de crecer o de no desaparecer del mapa político catalán les lleva a reunirse en Bélgica con el fugitivo Puigdemont, al que le ríen las gracias, ante los medios de comunicación, o redactan una propuesta de amnistía que pretenden presentar en Barcelona, el próximo martes cuando aún no está clara la voluntad y posibilidad de un encaje constitucional. Demasiadas prisas que contrastan con la tibieza, falta de coherencia y consistencia de esta fuerza política, bajo otros nombres, durante los duros años del proceso independentista. Si creen que con estas maniobras nos harán olvidar el pasado, se equivocan, y mucho. Los que padecimos todo tipo de opresión y persecución, por parte del independentismo, nos duele mucho, la frivolidad de pensar que con cuatro documentos, elaborados en grandes despachos, pagados a precio de oro, encontrarán solución a todo lo vivido , a lo largo de una decena de años. No, no, acataremos la propuesta que pueda salir de la presidencia del Gobierno, pero no, de un grupo parlamentario, con ansias de notoriedad. Y dejamos clara la necesidad de ver, negro sobre blanco, que se vulneraron derechos y leyes fundamentales por parte de los procesistas, y que nunca más se podrá repetir lo sucedido. Y el mejor orden de solución sería llevar a todos ante los tribunales, esperar resolución, y a continuación, tramitar los indultos. Sin prisas, pero con determinación, como se hizo anteriormente. Y repito, Sumar, tiene poco que decir porque no puede presentar una hoja de servicios tan impoluta como tenemos otros.