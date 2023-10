ELS JOVES PASSEN DEL PROCÉS. Es interessant veure el resultat de la darrera gran enquesta del CEO ( Centre d’Estudis d’Opinió). Hi podem trobar dades molt interessants com per fer tocar de peus a terra a molta gent que creu que darrere seu hi tenen multituds, quan només hi tenen una petita minoria. En anteriors escrits ja he exposat que els partits independentistes han de deixar de parlar “en nom de Catalunya” i passar a parlar d’una part del país. I, a més, d’una part minoritària. Han d’oblidar descripcions com la del 52% del Parlament o que el 80% volen un referèndum. No, no, les xifres son sagrades i no es poden inventar. I quan hi ha discrepàncies, res millor que mirar resultats electorals que son els que veritablement reflecteixen la realitat. Per això, cal recordar tot sovint als partits que no parlin en nom dels altres, sinó només d’ells mateixos. I si així ho fan veuran que tenen molts pocs seguidors. I de cara el futur? Doncs, si el present el tenen poc a favor, el futur el tenen negre, molt negre, perquè els ha abandonat el jovent. En sis anys, els favorables al procés han caigut 16 punts. Sí, sí , setze punts, de manera que les preocupacions i aspiracions de les joves generacions no passen per la batalla per la independència, sinó pels temes quotidians. Han girat pàgina i no hi ha cap perspectiva de retorn al passat. De fet, el procés ,queda en mans d’un sector minoritari del país, cada vegada de major edat, la qual cosa suposa la reducció successiva dels seguidors. Recomano la lectura global de l’enquesta perquè aporta dades de gran interès, i desmunta la teoria de l’eixamplament de la base que tant defensa ERC. La base no s’eixampla, i a més es van perdent simpatitzats i votants, la qual cosa produeix resultats sorprenentment baixos. Només cal veure que en les darreres eleccions generals, el PP va superar ERC en vots. I ja no diguem a Junts que quedà molt per darrere en un llunyà cinquè lloc. Ja no val jugar ara, amb els resultats i xifres de 2015 o 2017. Son aigua passada, fruit d’un suflé que aspirava a guanyar-ho tot, en base a mentides i enganys, i que una vegada fracassat, la gent gira pàgina i no es vol tornar deixar a enganyar. I en aquesta gent, son sobretot els joves, els més escarmentats i els més favorables a mirar endavant, sense somnis de futur que no tenen res a veure amb la realitat. A vegades es tarda a posar els peus a terra. En altres ocasions, és la pura i dura realitat la que s’imposa. Ho veiem en aquesta enquesta, que no és la única, sinó una més de les que expliquen la situació actual del país. Que tothom en prengui nota !