DESLLEIALTAT CONSTITUCIONAL. En qualsevol democràcia consolidada és impensable trobar una situació tant anormal i tant perjudicial per al prestigi d’un país com no complir els mandats constitucionals. Es el que més hem criticat del procés independentista, en el qual es va voler trencar la via democràtica per entrar en terres autoritàries. Ningú podia imaginar que fos el PP el protagonista d’un incompliment constitucional com és la negativa a pactar la renovació del Consell General del Poder Judicial. Increïble i inacceptable perquè castiga Espanya, en el seu nivell de qualitat democràtica. Concretament hem passat de tenir una valoració de 8,12 punts sobre 10 a una de 7,94, amb el resultat de passar del número 19 al número 24. El tema és greu, i suposa un molt mal precedent de cara el futur. No tenir sanció per una tant alta irresponsabilitat, és decebedor. El dia que es pugui, en un altre context, i una altra correlació de forces, s’ha de proposar una modificació de la llei electoral, mitjançant la qual, si algun partit no ha complert amb les seves obligacions constitucionals, ha de ser apartat de les conteses electorals, fins que les compleixi. Resulta ja no decebedor, sinó altament indignant veure com el Consell, supera els anys de mandat i arriba a doblar-los per culpa del PP. Abans, he parlat del dany en la reputació i qualitat democràtica, però hi ha altres danys, no tant visibles ni coneguts, però d’un enorme perjudici a milers o desenes de milers de ciutadans que veuen allargar-se els seus expedients judicials per culpa de no disposar dels nomenaments corresponents. I cada any que passa, allarga els procediments i produeix nous endarreriments a causes que suposen centenars de milions congelats, a l’espera de resolucions. Aquesta irresponsabilitat no té càstig perquè queda fora dels debats quotidians de la gent de peu. Es parla del tema en ambients més polititzats, però queda en silenci, a nivell general. D’aquí que fou una autèntica sorpresa que Feijóo proposés una modificació en les lleis penals per encabir-hi la de “deslleialtat constitucional” pensant en Pedro Sánchez i els independentistes, quan és ell el principal deslleial. Això dona una idea de fins a quin punt els partits de dretes consideren poder fer el que els doni la gana, quan no governen. Ha arribat l’hora d’esmenar aquest buit legal. El nou govern, hauria de promoure algun canvi legislatiu per a garantir la renovació del Consell General, mitjançant sistemes automàtics que perjudiquin clarament a qui faci boicot a la renovació. No es pot deixar sense càstig l’incompliment greu d’un dels preceptes constitucionals.