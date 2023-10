AVUI ENS HA DEIXAT L’ANGEL ROTA, L’ANGEL DE CAL GALL. En el dia d’avui, divendres 6 d’octubre de 2023, ens ha deixat l’Angel Rota, l’Angel de Cal Gall, a l’edat de 89 anys. En Pau Descansi. Borredà, perd amb ell, una part de la nostra història. Un home amb pocs estudis, pels temps en que va néixer i les vicissituds d’una llarga vida, plena de tota mena d’oficis i treballs. I, tanmateix tenia una enorme saviesa, i amplitud de records, del nostre passat. Era un dels pocs que ens podia aclarir temes dels darrers cent anys. Però, no només això. Era un home ple d’energia com per passar al davant de multitud de festes, trobades, fires, esdeveniments, com durant molts anys vam poder gaudir a Borredà o a Sant Jaume. Fou també fotògraf dels primers temps. Sort d’ell es van poder recopilar centenars d’indrets del poble i pobles propers. L’ajuntament guarda cap a una vuitantena d’antigues cases de pagès, que sense ell, no sabríem ni on eren ni com havien estat. Era també un manetes, capaç tant de guarnir la Plaça Major, com la Placeta, o qualsevol racó o raconet on se li havia ocorregut organitzar una festa. Col•laborava amb tot el que se li demanava, tant per arreglar un jardí com per esporgar uns arbres. I per descomptat era un enamorat del poble i els seus voltants, procurant preservar fonts que estaven a punt de desaparèixer. Gràcies a ell, tenim una dotzena llarga de fonts que encara ara ragen, després de vint o trenta anys de la seva feina. En fi, en la història dels pobles, hi ha persones que deixen petjada per a molts i molts anys. Persones que trobarem a faltar perquè sempre estaven a punt per donar un cop de mà, i perquè tenien en el cap la nostra memòria, la memòria col•lectiva que no es troba en llibres ni en arxius. Avui, tots estem tristos, però el recordarem sempre. Que descansi en pau. Acompanyem la família en el dol. El funeral es farà, amb la missa de diumenge, a les 10.30 matí.