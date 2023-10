40 AÑOS DE TV3 – LUCES Y SOMBRAS. Estos días, TV3, la televisión catalana, cumple 40 años. Su primera emisión con carácter experimental fue el 10 de septiembre de 1983, e inició programación el 16 de enero de 1984. Como tantas otras cosas en Cataluña, nació con una inmensa ambición de informar, escuchar, dar voz, y representar a todo el pueblo catalán. Luego, la realidad fue radicalmente diferente. Su modelo, la BBC británica. Objetividad, profesionalidad, territorialidad interna y gran proyección externa. Bien, como en multitud de otros servicios, las promesas quedaron en el tintero. Jordi Pujol, tenía claros los objetivos y no quería renunciar a un altavoz tan potente como un canal de televisión propio, con otros elementos como Cataluña radio, y algunos periódicos muy subvencionados, como para ser fieles al patrón. Nada mejor para gobernar que asegurarse el silencio en la crítica y el elogio en todos los actos y pasos del gobierno y el partido que lo sustenta. Transcurrido el primer año, TV3 se convirtió en la “voz de su amo”: el gobierno catalán. Y no solo esto, fue el lugar preferido para colocar a amigos, colegas y parientes. Cierto es que, controlado el ámbito político, tuvo aciertos como el del impulso a la lengua y cultura catalana, haciendo normal su uso hablado y escrito. Sirvió también para dar a conocer el país, a todas sus gentes. Programas innovadores, permitieron convertir este canal, en el más visto del país. Y se expandió por todo el mundo, mediante una red de corresponsales que hacían la competencia, incluso a TVE, con muchos más medios y mayor audiencia. De hecho, su implantación e impulso no tenía parangón en ninguna otra televisión autonómica, y diría que ni nacional. Tan grande era el deseo de inmensidad que no se paraba en gastos a la hora de decidir contratar personal, construir edificios e implantar repetidores en todas partes para garantizar su cobertura universal. En muy poco tiempo, todo el país se cubrió de antenas, como para poder competir y ganar al resto de canales de radio y televisión. Y es que detrás había el presupuesto de la Generalitat. El de todos, si bien buena parte del país, no tenía cabida en sus programas ni emisiones. Se programaba para una parte, y se olvidaba a la otra. Peor todavía, las informaciones, los programas, las tertulias, las emisiones especiales tenían por prioridad exaltar lo propio, y rechazar o ridiculizar al resto. De aquellos polvos, estos lodos. Muchos españoles se extrañan del concepto que se tiene de España en muchos hogares, sin tener en cuenta que, durante 40 años, repito 40 años, se ha vendido una idea de todo lo español, a través de los filtros de TV3. Todos los nacionalismos exaltan lo propio y rechazan o ridiculizan lo extraño, o lo diferente. Pues bien, los profesionales de TV3 y Cataluña radio se han convertido en maestros “cum laude” en estas lides. Y es que hay que conocer la jaula de oro en la que viven y trabajan. Daré algunos datos para hacerse a la idea de cómo es posible tanta colaboración y empeño en la causa independentista. TV3, en octubre de 2022, tenía una plantilla de 2.356 trabajadores. La mayor de todas las televisiones autonómicas, e incluso mayor que la mayoría de las privadas. La CCMA (Corporación Catalana de Medios Audiovisuales) recibe un mínimo de 300 millones al año, con algunos extras, en función de las necesidades. Sus salarios son extraordinarios, de lujo, inmensos. No hay mejor músico que el que está bien pagado. Bajo este principio todos obedecen directrices, sin oposición. Nadie deja una bicoca como ésta por remordimientos de conciencia. Se dice lo que escriben otros, y aquí paz y allá gloria. Veamos algunos datos. TV3 tiene 430 redactores, a razón de 54.000 euros/año, a los que hay que añadir pluses de antigüedad inmejorables. Tiene 104 operadores a 44.162 / año. También 9 directores de área, a 82.000.- Y 26 jefes de departamento, a 79.344.- 11 jefes de servicio a 73.289.-, y 4 redactores – jefes, a 78.000.- 4 editores, a 75.000.- y 121 trabajadores de alto nivel, a 71.320.- Y por supuesto todos los consejeros de la CCMA, superan ampliamente los 100.000 euros al año. Si comparamos cifras con el resto de canales autonómicos veremos amplias diferencias, tanto en personal como en aportación pública. Aquí, se decidió y se ha mantenido el carácter único de la televisión y radio con la excusa de proteger e impulsar la lengua y cultura catalana. Si esto fue así, durante un cierto tiempo, en seguida se buscó la vía de adoctrinar a los usuarios, bajo el doble efecto de impartir doctrina nacionalista, en todo momento y lugar, y mostrar al resto de España, bajo los efectos de espejos deformantes. El daño producido ha sido inmenso. Solo repasar los últimos 10 o 12 años, los dedicados al proceso independentista, da para una tesis doctoral en materia de adoctrinamiento e inyección de bilis, para dibujar una España antipática, atrasada, anti catalana, anclada en el pasado. Que nadie piense en una caricatura, no, no, ha habido y hay expertos en comunicación de masas que trabajan y actúan para llevar a cabo esta deformación de la realidad. Y han tenido éxito. Mucho éxito, hasta el punto que sin TV3 el proceso independentista no hubiera triunfado en sus manifestaciones. Este es un problema pendiente que hay que resolver, lo más pronto posible, para iniciar una nueva etapa, presidida por la objetividad y la profesionalidad. Hay que reducir la aportación pública, en uno o dos tercios, y remodelar íntegramente su composición. Ha sido y todavía es lugar de acogida de muchos independentistas y miembros de los partidos, los cuales actúan como custodios del camino a seguir. Sin un cambio substancial, no es posible su reconversión. Con el cambio de presidencia y de gobierno, TV3 y sus medios adjuntos, han de ser modificados en su conjunto. No será fácil ni rápido, pero debe formar parte de una de las prioridades inmediatas. El daño producido, ha sido mayor que los beneficios conseguidos. Es hora, de reparar, objetivar y profesionalizar. No queremos ni adoctrinamiento ni sumisión. Hay que dar paso a unos medios auténticamente al servicio de todos, no de una parte.