SOM 5 MILIONS ! Cadascú és ben lliure d’enganyar-se però no se’n sortirà si vol fer-ho al conjunt del país. De fet portem anys en que les entitats i partits independentistes han volgut fer creure en l’existència d’una majoria de catalans, partidaris de la independència. Això, no ha estat mai cert. Al contrari, si mirem les autèntiques i verídiques enquestes que donen els resultats electorals, veurem com en un país amb més de 5,5 milions de cens electoral, mai, repeteixo mai, els independentistes han superat els 2 milions de vots. El seu millor resultat fou a les eleccions al Parlament de 2015, en les quals amb un cens de 5.510.853 es van acostar als dos milions de vots, però ja a les de 2017, van baixar, i a les de 2021, es van quedar en només 1,4 milions. I si mirem les darreres municipals de 2023 o les generals, ni tant sols arriben a 1 milió. En concret, sumen un total de 920.000 vots. Aquesta és la realitat, sense fer cap joc de mans ni de xifres com fan molts d’ells en que a vegades barregen enquestes, amb consultes d’empreses d’opinió o amb dades de particulars. Les enquestes realment verídiques son les dels resultats electorals. I podem veure com a mesura va creixent la demografia, els resultats van clarament a la baixa. Precisament ,segons les darreres dades demogràfiques, en pocs mesos, Catalunya assolirà la xifra de 8 milions d’habitants. La més alta de la història. Si mirem la sèrie històrica de resultats electorals, en qualsevol dels seus àmbits, o fins i tot ens mirem, i ens creiem, els resultats de les consultes del 9 N, i de l’1-O, els vots independentistes mai han superat els 2 milions, i vistos els resultats obtinguts, les baixes per desànim o desacord, afegides a les baixes per raons vitals, conformen un volum, clarament per sota dels 2 milions. Així, doncs, queda clar que hi ha un volum de 5 milions de persones que no son independentistes. Una xifra de més del doble dels qui reclamen la independència. Aquesta és una dada que tothom ha de tenir en el cap, quan es discuteix o es proposen accions que només tenen en compte una part del país, clarament minoritària. I estem d’acord en respectar les minories, però suposo que ningú pretendrà que una minoria imposi la seva voluntat a una majoria. I en això estem. Els majoritaris a Catalunya, no volem ni aventures ni enganys. Volem continuar vivint, treballant i batallant per millorar les nostres condicions de vida, dintre d’una Espanya, immersa al capdavant d’una Unió Europea que vol fer-se més forta, i més lliure de les dependències externes. Ja hem vist on ens han portat les aventures d’uns quants eixelebrats que pretenien trencar el nostre país, imposar les seves idees i propostes, sense respectar la nostra existència. Ho diem alt i clar, no ho tornarem a permetre. Qui cregui que podrà repetir semblant embat, que s’ho tregui del cap, perquè som molts més i molt més decidits a parar qualsevol intent de repetir desastres com els viscuts. I si algú té algun dubte que revisi xifres i resultats. Veurà que al darrere de les grans paraules, no hi ha res més que falsedats. Som 5 milions, decidits a viure i conviure amb la nostra història i la nostra realitat política i econòmica. No permetrem noves aventures ni enganys.