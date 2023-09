SALVEM ELS NOSTRES ! Veurem què passa amb la petició d’amnistia, però en sóc totalment contrari. Que ara, dotze anys després de l’inici del procés, i després de centenars d’actes i accions contra l’estat de dret, vinguin els partits independentistes a demanar esborrar el passat i perdonar als seus autors, és un despropòsit més, a tants altres patits i viscuts. A alguns els falla la memòria, o més ben dit, no volen tenir-ne, per evitar haver de repassar i constatar el dany causat. L’amnistia es podria plantejar si l’estat de dret de la Catalunya dels anys 2000, i amb ella, Espanya, no haguessin estat, nacions de democràcia plena. Però, ho érem i ho som, només falta mirar com ens avaluen les principals agències de control de la democràcia, a nivell mundial. Estàvem en el lloc 19, de 165 països supervisats, amb una nota del 8,12 sobre 10. Ara, aquesta nota ha baixat al 7,94 pel simple fet de la no renovació del Consell del Poder Judicial, cosa que ens ha perjudicat a l’hora de considerar que la separació de poders ha perdut en qualitat. Per aquest motiu hem passat del lloc 19 al 24. Un petit retrocés per culpa d’un PP, que no té sentit d’Estat, però que en cap cas, pot posar en dubte la fortalesa democràtica d’Espanya. Doncs bé, amb un Estat de democràcia plena, uns eixelebrats proposen trencar amb la democràcia i emprendre un camí cap a la insurrecció, vulnerant totes les lleis vigents. Contracten i paguen a preu d’or, uns quants il•luminats per a redactar noves lleis i noves regles de joc, trinxant el Reglament del Parlament on amb només 72 diputats pretenen posar-lo al seu servei, quan els diputats havíem acordat que no es podia moure ni una coma, si no hi havia 90 diputats a favor. I no solament això, imposen una consulta, sense cap garantia, per a referendar la vulneració de la Constitució i l’Estatut d’Autonomia, i es llencen al buit sense tenir en compte que una immensa majoria del poble català, no els seguia. Torno a repetir que a Catalunya vivim 7,8 milions de persones, de les quals, 5 milions mai han participat en aquestes bogeries. El resultat tots el sabem i el coneixem, amb profunds danys a la convivència, a l’economia, a la llengua i cultura. S’ha d’esborrar tanta inconsciència ? Hem de deixar sense càstig a fanàtics que no van dubtar a posar en perill la convivència, i portar el país cap un enfrontament civil ? Ningú ha de fer front els costos i els danys causats? S’ha de premiar la immensa covardia de centenars d’il•luminats, convertits en salvadors de la pàtria ?. Ho sento, però seria un mal precedent fer-ho. Entenc la necessitat de passar pàgina, però millor la passem, després de passar per la Justícia. I una vegada exercida, em sembla adequat aplicar el dret a l’indult. Però, per aquest ordre, no a l’inversa. I, pobre imatge dels partits independentistes, més preocupats per uns quants dels seus, que no pas pel conjunt del país.