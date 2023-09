PROMETRE ÉS GRATÜIT. Sempre vaig anar molt en compte a l’hora de prometre determinades infraestructures, obres i serveis, perquè en el nostre país, tot el que depèn d’altres administracions, acaba amb grans interrogants. No tenim el do de la planificació ni la programació, i som mestres de la improvisació. Això pot semblar simpàtic en obres de teatre, o en jocs infantils, però és catastròfic a nivell de gestió. Puc enumerar desenes de grans obres, amb previsions d’execució de 12 a 15 mesos, que al cap de 30 encara estan per finalitzar. Els encariments i els costos afegits, son immensos, de manera que la ineficàcia es paga. Dic això, a la vista de diferents grans i petites obres que es van prometre anys enrere i encara dormen el son dels justos. Començaré per la més significativa. La que coneixen la majoria dels lectors d’aquest mitjà perquè molts d’ells s’hi troben afectats. Parlo del desdoblament pendent de la C-16 o E-9: Eix del Llobregat, entre Berga i entrada Túnel del Cadí ( Bagà). Son uns vint quilòmetres que es col·lapsen tot els caps de setmana i festes de l’any. Parlem d’un eix europeu que hauria d’estar acabat fa més de cinc anys i encara ningú dona compte de quan es pensa licitar. Tampoc tenim informació puntual d’una altra carretera. En aquest cas d’un tram de la C-26, dit Eix prepirinenc , entre Berga i límit provincial ( Borredà). El projecte executiu es va redactar i aprovar fa 12 anys, amb el compromís de fer-lo realitat en els propers 5 anys. Doncs bé, tampoc aquí hi ha data de licitació i execució. He d’afegir que la previsió de la gran obra ha deixat fora les inversions petites com renovació del ferm o millores en la seguretat. I si continuem en altres vies de comunicació, també està pendent el darrer tram de la Carretera de Berga a Vic, per Prats. Fa deu anys es van acabar les obres, deixant pendent la variant de Sagàs. Fa dos anys, el conseller de torn va garantir que l’any següent les obres serien una realitat. Ni se sap perquè no es complir la promesa, ni quan la pensen complir. També hi ha altres promeses en el tinter, com la continuació de la millora de la C-26, entre Navès( Solsonès) i Avià ( Berguedà). També les obres eren imminents però no hi ha noticies des de fa mesos. No sembla hi hagi intenció d’actuar-hi en els propers mesos. I arribem a la famosa, sempiterna i sempre promesa estació de Busos de Berga. Tampoc aquí s’ha complert cap dels terminis donats. A banda de discutir el lloc triat, no hi ha cap previsió de licitació i execució de les obres. Berga té una estació tercermundista. Fa pena i vergonya que sigui la darrere de Catalunya. I vist com estan les coses poden tardar encara anys a substituir-la. Ja no parlo d’altres promeses de menor quantia, però un govern dona una imatge desastrosa quan no compleix cap de les grans promeses d’un territori. Es pot entendre problemes en una o dues obres, però no és de rebut veure com totes estan parades i sense data d’execució. M’agradaria que el Consell Comarcal, entomés la reivindicació i donés senyals de vida, exigint el compliment de totes les promeses. Estarem a l’espera.