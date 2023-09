L’ARTICLE – SOM 5 MILIONS – SUPERA LES 10.000 ENTRADES AL BLOG. Des que el desembre de 2005 vaig crear el blog, amb el meu nom complert, hi he penjat 4.109 escrits, documents i articles. Poc a poc, hi ha un munt de persones que segueixen els meus escrits, amb més o menys intensitat .El que m’ha sorprès és el volum de visites, provocat per l’article SOM 5 MILIONS, de la setmana passada. En 5 dies, el blog ha superat les 10.000 lectures, amb una geografia realment mundial. Les noves tecnologies permeten tenir molta informació i detall sobre els “visitants”, amb explicacions sobre el sistema d’accés, però també la procedència. I resulta sorprenent veure lectors, en més d’una vintena de països, alguns tant llunyans com EUA, Indonèsia, Xina, Austràlia, o països nòrdics, per dir-ne alguns. Es difícil aventurar la personalitat de cada lector. M’imagino molts catalans, repartits per tot el món que disposen de mecanismes per a detectar documents, escrits i articles, en funció del títol, i així avisar-los per a procedir o no a la lectura. Sigui com sigui, resulta interessant i reconfortant saber de l’interès per temes determinats. Això ajuda a continuar escrivint sobre el tema, amb major extensió i profunditat. Precisament pel moment en que ens trobem, considero rellevant exposar xifres que molts no coneixen o no tenen en el cap. Estic cansat de veure i escoltar debats, on les tesis independentistes apareixen com majoritàries, i no ho son, ni ho han estat mai. Estic cansat d’escoltar el NOSALTRES ELS CATALANS de veu de polítics que tant sols representen un 8 o un 10 % dels votants. I veig molt poques rectificacions, per part de coordinadors de debats, dels abusos d’aquesta representació “robada”. Les coses serien molt diferents si a cada entrevista, a cada debat, a cada tertúlia, algú deixés les coses clares. Sempre, hi hauria d’haver algú que digués :”perdó vostè representa només a una petita part dels catalans, no parli en nom dels altres”. O, simplement tenir en el cap els resultats electorals, com per rebatre xifres inventades. Tenim un bon nombre de tertulians que van afirmant que un 80% dels catalans volen un referèndum. Han tret la xifra ,de suposades enquestes de part, en les quals demanen si tindrien inconvenient en participar en una consulta. Una altra trampa. Si algun dia es fa una consulta legal, sobre un text legal, avalat per les institucions corresponents, lògic ,hi hagi un 80% ,a favor de la participació. Ara bé, d’aquí a deduir que en cas d’una nova consulta il·legal, la majoria de catalans hi estaria a favor, és no solament fer trampa, sinó tornar a enganyar i falsejar opinions i voluntats. Cansats ja de tants jocs de xifres, trobo normal hi hagi persones interessades en saber d’on surten els CINC MILIONS. Més de 10.000 lectures. Esplèndid.