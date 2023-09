LA RIQUEZA IDIOMÁTICA. La falta de información y formación sobre las lenguas, produce efectos contradictorios ante la decisión de la Mesa del Congreso de Diputados de permitir el uso de los idiomas cooficiales, en Galicia, País Vasco y Cataluña. A partir de ahora será habitual escuchar intervenciones en los tres idiomas, además del castellano, cosa que producirá reacciones sorprendentes en muchos oyentes, cuando comprueben el alto grado de comprensión del gallego y el catalán. Otra historia es el eusquera no procedente del latín. En este caso, la comprensión será nula, pero favorecerá el interés por conocerlo e incluso estudiarlo. Recuerdo los esfuerzos de Pascual Maragall, para explicar la facilidad de comprender y hablar varios idiomas, y la riqueza que esto supone para todo el país. Pues bien, ahora se hará pedagogía, en materia lingüística, demostrando que en un mismo país, se pueden hablar diferentes idiomas sin que nadie se vuelva loco. En el mundo existen alrededor de 7.000 idiomas, algunos de los cuales en peligro de extinción. Cada uno que perdemos, equivale a perder un monumento de primer orden, y nadie crea que su reducción va en la buena dirección. En absoluto. Hay que hacer todo lo posible para salvarlos. Cada uno, forma parte del patrimonio de la humanidad. Y es que las lenguas, son el fundamento de culturas, tradiciones, costumbres, que han sobrevivido al paso de los años y los siglos. Y no me canso de repetir que no nos complican la vida, en absoluto, simplemente hay que aprender a vivir y convivir con varios, al mismo tiempo. Y que nadie piense en la imposibilidad de hablar más de uno. Esto era típico de los viejos tiempos en que por interés de unas políticas dominantes, se lanzaba la idea de que un país, solo puede tener un solo idioma, como tiene una sola capital, un solo presidente…No, no existen países con varios idiomas y en las escuelas se enseñan varios al mismo tiempo, para facilitar convertir la población, en políglotas. Está más que comprobado que el estudio de idiomas agiliza la mente y desarrolla otras aptitudes, para el trabajo o los estudios. Y creo sinceramente que el uso de cuatro idiomas en el Congreso, abrirá muchas mentes, y permitirá, mejor comprensión de la complejidad y composición de España. También hará perder el miedo a la complejidad lingüística. Serán muchos los que con un poco de atención, podrán seguir sin pinganillo y sin leer subtítulos, algunas de las intervenciones en catalán y gallego. Y tendrán curiosidad, en el caso del eusquera, para comparar lo que escuchan con su traducción. Para los poco entusiastas de la variedad y diversidad, encontrarán pegas a su implementación. Si se quiere, se puede hablar de encarecer los servicios de interpretación y traducción y una cierta complejidad a la hora de moderar intervenciones, caso de no haber comprendido adecuadamente lo dicho o no encontrar un símil apropiado en otra lengua. Son pequeños detalles y pequeños problemas a los que siempre se encuentra solución. Solo hay que ver la complejidad lingüística en el Parlamento Europeo, o en otros parlamentos como en el de Suiza en que desde tiempos inmemoriales usan tres lenguas. En resumen. Hemos tardado muchos años en aceptar el plurilingüismo. Más vale tarde que nunca. Démosle la bienvenida y que nadie se asuste ni critique unos cambios que al fin y al cabo, acercan la primera institución del país, a la realidad del conjunto.