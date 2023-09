LA INCREIBLE INMADUREZ INDEPENDENTISTA. Para los catalanes de “seny” se hace largo, muy largo este período, a la espera de las próximas elecciones al Parlamento de Cataluña, en las que esperamos un vuelco electoral para que, por fin, la seriedad y buena gestión, entren en el gobierno de la Generalitat. Mirando atrás, creemos lo visto, porque lo hemos vivido, pero nunca jamás habríamos imaginado tantas tonterías juntas. Y más que tonterías, frivolidades, ilegalidades, rupturas de la democracia, hasta el punto de entrar en peligro, de enfrentamiento civil. Todavía es pronto para evaluar y valorar los daños causados, pero un simple repaso mental, los considera enormes y duraderos. Como observador y al mismo tiempo víctima de los excesos independentistas, me pregunto cómo fue posible engañar a tanta gente, tanto tiempo. Nada de lo que se proponían podía ser llevado a cabo, porque ignoraban la realidad. La ignorancia es atrevida, pero vivir fuera de la realidad, es inviable. Pues bien, en Cataluña, hemos vivido en otra dimensión durante doce años. Los que ha durado un proceso, iniciado por Artur Mas y acabado con Puigdemont, fugitivo, viviendo a cuerpo de rey en Waterloo. Otra broma del destino. En fin, otro día dedicaré algunos artículos a detallar decenas de acciones y actuaciones de los independentistas, que harán reír y llorar al mismo tiempo, de tan estrafalarias y carentes de un mínimo de conocimiento de la realidad mundial. Hoy, quisiera enumerar algunos de los pasos dados, en este inicio de legislatura. De entrada, expongo que, a cada elección general, la precede un debate sobre si hay que presentarse a elecciones o no. Lógico. Si los partidos independentistas, quieren salir de España, ¿para qué ir a Madrid? Incluso la anticapitalista CUP (candidaturas de unidad popular) se lo preguntaba, pero al final se presentaba, bajo el principio tan terrenal, de “el euro es el euro” y quien no toca dinero, nada puede hacer. Esta vez, la CUP ni tan solo ha obtenido representación. O sea que de dos que tenían, ahora, ni uno. Un buen premio a su táctica de perder y hacer perder el tiempo al resto de los grupos parlamentarios. En cuanto a ERC y Junts, han perdido centenares de miles de votos, pero con la suerte de que sus parlamentarios son relevantes para la elección de Mesa, primero, y de la investidura, después. De discutir si se presentaban o no, han pasado a “vender caros sus votos”. Todo muy profesional y profundamente patriótico, como pueden ver. Debido a la profunda distancia entre los dos partidos y al deseo de uno, de liquidar al otro, las negociaciones han de ser muy, muy, delicadas y llevadas con un secretismo absoluto. A cada avance de uno, debe corresponder, otro paso para el otro. Política infantil, llevada a las Cortes Generales. Obtenido el primer botín, con la elección de la Mesa, están preparando el segundo para la investidura. Pero atentos, primero hay que formar los grupos parlamentarios, y estos diputados, tan aguerridos y contrarios a todo lo que venga de los partidos españoles, aceptan diputados prestados para poder tener grupo parlamentario. ¡Cuánta hipocresía, cuánta displicencia! Gracias a 2 diputados de Sumar, ERC tiene grupo. Y gracias a 4 diputados del PSC, Junts también lo tiene. Más dinero, más y mejor representación en las Cámaras, y más personal adjunto, al Grupo. Como se puede comprobar son personas de profundos sentimientos y fidelidad a sus principios, hasta que llegan otros. Y llegamos a las negociaciones para la investidura. Los dos partidos tienen todavía algunos antiguos cargos, imputados por diversos delitos cometidos, con motivo del proceso. Ninguno de ellos quiere rendir cuentas ante la Justicia, empezando por el propio Puigdemont. ¿Solución? Pedir amnistía para todos, y así girar página y olvidar los delitos cometidos. ¿Hay algo más cobarde? En vez de negociar avances en competencias, en financiación, en leyes concretas u otros aspectos de las relaciones entre el gobierno central y el autonómico, lo reducen todo a “salvar a los suyos”. Dejar sin castigo todo lo acontecido durante años, para salir impolutos de la escena. Triste propuesta, triste destino, para un proceso que pretendía llevar Cataluña, al paraíso terrenal. Algunas personas creían que, con el fichaje de un par de intelectuales, en las personas del periodista F. Marc Álvaro y Joan Queralt, ERC, ganaría en solidez y seriedad. No, no, ERC continua con la misma inmadurez de siempre. Y Junts, está abducida por un ex presidente, situado en el limbo, incapaces de tener vida propia. Al final, tendremos investidura de Pedro Sánchez, no tengo ninguna duda, con pactos puntuales, con los partidos independentistas. El botín será en forma de amnistía adaptada a los requisitos constitucionales, y retornarán convencidos de haber conseguido un gran éxito sin darse cuenta de la profunda inutilidad de todo el proceso.