INDEPENDÈNCIA ? QUINA INDEPENDÈNCIA ? La cançó de la independència comença a cansar pel que té de contingut buit i angelical. Tot seria meravellós i paradisíac si Catalunya fos independent. Molt bé, se suposa que algú té en el cap la resposta a mitja dotzena de preguntes que tots els catalans ens fem, o ens hem fet en algun moment. Curiosament no hi ha cap llibre, cap gran informe ni document extens, elaborat per una colla d’eminents juristes, politòlegs, economistes, esportistes, diplomàtics...que exposin solucions a tots els interrogants. Sense cap gran exercici de consulta i debat, em permeto demanar resposta seriosa a uns quants d’aquests interrogants. El primer que se m’acut, és com decidir la independència, si en qualsevol consulta, no hi participa la part contrària. Es el que ha passat en les dues organitzades. Ni en el 9 N, ni en la de l’1-O, no es va arribar ni a un 43% del cens electoral. Es que en un país de prop de 8 milions, algú creu que es permetrà que només 2 milions, acordin el seu futur ? Deixant de banda el primer gran tema, ser independent, vol dir sortir de la UE. Algú s’imagina un present i futur, fora de l’orbita europea ? Podria existir una Catalunya independent, sense pertànyer a cap entitat superior ? Algú ha llegit o estudiat que per entrar a la UE, es necessita l’aval dels 27 Estats membres ? Ja posats a demanar, quina seria la moneda ? Algú creu que es pot tenir una moneda concreta sense disposar d’un Banc Central que la avali ? Es fàcil crear un Banc Central, si d’entrada es té un deute enorme amb l’Estat d’on s’ha volgut sortir, com és el cas de Catalunya amb més de 83.000 milions de deute ? Aquesta Catalunya independent, es prepararia per tenir exèrcit propi ? Alguns il•luminats del procés fa pocs dies treien unes xifres concretes de l’exèrcit que caldria tenir per tal de formar part del “concert de nacions”. Parlaven de xifres entre 20.500 i 24.000 efectius, pensant en terra, mar i aire. Si ara ja costa trobar candidats a Mosso d’Esquadra, es veu factible trobar candidats per aquest exèrcit ?En esports, tots els clubs, entitats, associacions de totes les categories, on competirien? Algú ha llegit o estudiat els reglaments de les Federacions esportives pel que fa la concessió de llicències i competicions ? Es limitarien al territori català o anirien cap altres continents ? I en pensions ? Els milions de pensionistes que cobren de l’Estat espanyol, quedarien automàticament coberts per la hisenda catalana ? Algú creu que les continuarien pagant, tot i tenir l’immens deute que s’esmenta en un apartat anterior ?Algú ha pensat, llegit o conversat amb alguns alts dirigents del món mundial, per demanar si en el concert actual de les nacions, hi ha la més mínima escletxa per trencar un dels Estats de la UE ? Algú ha reflexionat sobre la composició de Catalunya ? Han vist i estudiat les dinàmiques de creixement demogràfic i les relacions internes i externes ? Per què els nostres independentistes ja no parlen ni de Quebec ni d’Escòcia ? No eren els seus referents ? Podria exposar unes quantes desenes de preguntes més, però a la vista de la preparació, formació i coneixement del món mundial, dels dirigents independentistes, no val la pena perdre més el temps.