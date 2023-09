I TANT QUE HI HAGUÉ MALVERSACIÓ ! En el relat dels partits i organitzacions independentistes, es fuig sempre de les acusacions de malversació i diuen que l’únic que s’havien proposat era dur a terme un referèndum d’autodeterminació, encara que fos il·legal. Per ells, donar veu al poble, amb permís o sense, no ha de tenir cap penalització. Es una mostra més de democràcia. Però, és que la democràcia es regeix per unes normes i regles d’obligat compliment. Cas contrari, deixa de ser-ho i es converteix en un ninot en mans de populismes, exaltats o il·luminats. De tot hi hagué en el moviment independentista, i a tots ens pertoca, exposar les nostres raons i vivències per a demostrar el contrari del que ells defensen. Una de les principals preocupacions, per evitar sancions penals, és dir i repetir sense parar, que en cap moment es va usar diner públic per a promoure i dur a terme el procés independentista, culminat dies després de la consulta de l’ 1-O, amb un estrepitós fracàs. Es poden dir moltes mentides i falsedats, però la realitat és la que és, i ningú la pot esborrar ni modificar. O és que no fou malversació la despesa en multitud de plens municipals, de consells comarcals i diputacions, per aprovar mocions clarament independentistes, contràries a l’Estatut d’Autonomia i a la Constitució ? No es destinaren, globalment, centenars de milers d’euros, en pagament d’indemnitzacions per assistència a plens ? Només uns pocs ajuntaments hi varen renunciar, la resta, no. No era malversació la compra d’estelades, llaços grocs, pancartes, cartells, o viatges amunt i avall, a càrrec dels pressupostos municipals, comarcals o de diputacions ? No era malversació el pagament de quotes a l’AMI ( Associació de Municipis per a la Independència) ? HI ha múltiples sentències que així ho determinen. O tampoc ho foren les despeses de les Delegacions a l’exterior, promocionant i explicant el procés? I els anuncis, informes i gestions de diversos departaments de la Generalitat ? I totes les despeses adherents a la consulta de l’1-O, amb l’obertura de 2.200 col·legis electorals el dia abans, per evitar el seu tancament ? Locals oberts, amb calefacció, llum, neteja, i reparació desperfectes, a càrrec dels ajuntaments corresponents ? I ja no diguem, les despeses del mateix dia 1-O, algunes de les quals desconeixem, però n’hi hagué una de molt, molt rellevant com la de mobilitzar tota la plantilla de Mossos d’Esquadra, i amb ella la de la Policia Nacional i Guàrdia Civil. Es evident que sense l’acte il·legal convocat pels partits i organitzacions independentistes, aquesta immensa despesa no hagués tingut lloc. Algú s’ha de fer responsable de destinar milions d’euros a despeses il·legals, sinó ,es premia la impunitat. Mala cosa en democràcia. Així, doncs, no cal fer-se el sorprès o acusar el Govern central de persecució i repressió. No, no, simplement s’aplica la llei i la llei és la base de la democràcia. I no oblidem que qui la va infringir foren els independentistes. No hem de pagar els que no ho som per allò que feren uns altres.