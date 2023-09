GENERAR ODI, DONA AQUESTS RESULTATS. No fa falta haver estudiat ni llegit gaire per conèixer els efectes nefastos de l’odi, del desig de venjança, de la no acceptació de les diferències, el no respecte a altres llengües i cultures...al final qui beu d’aquesta ideologia en queda impregnat per sempre, i actua en conseqüència. Quan es va anunciar la Vuelta a España, amb les primeres etapes a casa nostra, era més que previsible la mobilització d’uns quants eixelebrats per intentar torpedinar-la. No ho han aconseguit perquè la immensa majoria de catalans, estimen l’esport i no actuarien mai en contra de cap prova, però ells ho han intentat i en uns pocs casos han aconseguit els seus segons de glòria, a la vista dels incidents provocats per l’escampada d’artefactes punxants en un tram de la carrera. Es trist veure com un reduït sector, s’ha fanatitzat tant que només pensa i mira on pot actuar per anar contra tot el que representa España i els espanyols. Tants anys de procés, han alimentat aquests sectors, molt més grans i actius en el passat, però que perduraran durant uns quants anys, fins esdevenir insignificants. La desinflamació, la normalització de la vida quotidiana requereix un munt d’actuacions que tindran la seva plenitud amb un canvi de Govern a la Generalitat. Son certs alguns canvis en ERC, però encara no s’atreveix a dir ni a fer, el que pertocaria perquè té a l’altra banda, Junts que espera qualsevol relliscada per anar en contra d’ella. Aleshores, ha d’actuar amb molta prudència i cautela, per evitar ser acusats de traïdors. En això estem, i més en uns moments en que s’inicien contactes per a poder garantir la investidura de Pedro Sánchez. Planyo els negociadors del PSOE, perquè ha de ser molt difícil dialogar amb uns i altres, quan tots volen ser els protagonistes únics, per evitar progressos dels altres. Gairebé és la quadratura del cercle, però confio en un bon final. Van apareixent noticies i informacions sobre una possible amnistia. Pels qui vam patir tota mena d’atacs, pressions i repressions, procedents de l’àmbit independentista, ens costa acceptar que es pugui arribar a un acord. Han estat anys, molts anys, de patiments, pel simple fet de complir el jurament fet. De complir i fer complir les lleis vigents. Les conseqüències d’aquelles actuacions, les podem lligar amb les accions que veiem aquests dies, contra la Vuelta, sí, però també contra qualsevol esdeveniment que porti el nom d’Espanya. Dit això, sóc conscient que per recuperar en plenitud la normalitat, s’ha d’anar encara més lluny, del que ja s’ha anat. I, ni que sigui amb el cor encongit, li donarem suport. Només voldria que almenys se’ls exigeixi demanar perdó als damnificats. Bona part del país vam patir, i vam tenir conseqüències molt negatives per culpa del procés. S’hauria d’exigir el reconeixement del dany causat, i el compromís de no trencar mai més, els preceptes democràtics. Seria un acte que segur agrairíem tots els demòcrates d’abans i després del procés. I aquest acte hauria de venir acompanyat de molts altres per anar superant les etapes d’odi i animadversió que encara ara perduren i es comproven amb actes vandàlics com els viscuts en aquesta Vuelta.