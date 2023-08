EL USO DE LAS LENGUAS, EN LAS CORTES. La tan criticada política de “peix al cove”, de Jordi Pujol, ha dado un vuelco de 360 grados para ser utilizada por ERC i Junts, en la reciente constitución de las Cortes Generales, y la elección de la presidenta del Congreso, Francina Armengol. El primer pez, pescado, ha tenido relación con el uso de los idiomas cooficiales: catalán, eusquera y gallego, en el Congreso. Muchos lo verán como un hecho extravagante, pero lo cierto es que, en otros países con varios idiomas, lo permiten desde tiempos inmemoriales. El primero que me viene a la cabeza es Suiza, con 4 idiomas nacionales, de los cuales 3 son oficiales. Desde siempre se pueden utilizar en todos los estamentos parlamentarios, sin ningún otro problema que ponerse un pinganillo para tener acceso a la traducción simultánea. Considero este pacto acertado, por parte de los partidos de gobierno. Era una vieja reivindicación que ha aparecido y desaparecido varias veces, en los debates generales, más por cuestiones ideológicas que prácticas. Quien alegue un incremento de gasto por esta causa, quedará sorprendido cuando vea lo poco que significa, dentro del conjunto del presupuesto de las Cortes Generales. Y sí, también se ha pedido que puedan ser idiomas oficiales del Parlamento europeo. No como idiomas básicos de uso cotidiano, sino en comisiones y a la hora de traducir propuestas e informes. Tampoco se resentirá el presupuesto general, por añadir tres idiomas más a su ya larga lista. Lo que quiero manifestar es la paradoja, entre estas peticiones y la realidad de Cataluña. ¿Por qué tanto interés en promover el catalán, ahora y aquí? Muy fácil. Los años del proceso independentista han producido daños irreparables al uso y la imagen del catalán. Para los más iluminados y fanáticos del proceso, la independencia debía comportar convertir el catalán en idioma único y obligatorio de la nueva Cataluña, libre e independiente. No sabemos dónde estaríamos si se hubiera llegado a constituir, pero éste es un pequeño detalle para los impulsores del proceso. De todas formas, la unión de Ómnium (entidad cultural en defensa del catalán) y ANC (entidad independentista), en la misma lucha y el mismo objetivo, ha producido amplios rechazos al catalán, visto como un idioma impuesto. Un idioma, nunca ha de ser utilizado como arma arrojadiza contra otro. Aquí, lo ha sido, y las consecuencias han sido terribles. El uso del catalán, su estudio y su promoción ha tenido retrocesos muy fuertes, en toda Cataluña, pero muy especialmente entre la juventud. Mal vamos cuando un idioma o un elemento cultural, es abandonado por el sector más joven, porque será muy difícil recuperar el tiempo y los esfuerzos destinados a su uso y promoción. Hay múltiples zonas del territorio donde el castellano ha pasado a ser hegemónico y el conflicto entre lenguas ha entrado en escuelas, institutos y universidades, produciendo efectos no deseados. Así pues, es chocante que ahora los dos partidos responsables de este retroceso, quieran vendernos que su gran pacto, ha de servir para recuperar el tiempo perdido y dar al catalán una proyección y un impulso que compense las pérdidas. Lo siento, pero continúan sin enterarse que los daños producidos por el proceso, han sido enormes y permanentes. No se borran con simples acciones de maquillaje. Solo un cambio de gobierno en Cataluña, acompañado de cambios importantes en todos los ámbitos y sectores puede modificar las actuales tendencias. Será un proceso largo, muy delicado, y transversal. Hay que volver a tener sintonía, entre idiomas, y considerar que conocerlos y usarlos supone una riqueza colectiva. No solo los idiomas sino todas las acciones que los acompañan, a nivel de fiestas, costumbres, tradiciones. Estamos en un mundo global, lleno de transversalidad y complejidad. Respeto para todo y para todos, con plena viabilidad de un país, un pueblo, dos lenguas, en Cataluña. Y con ello reconocer el carácter plurinacional, pluriregional i plurilingüístico de España. Nadie tema por su futuro porque es perfectamente viable.