EL PP, SIN SEGUNDA OPORTUNIDAD. Se entiende la decepción, mejor dicho, la desesperación del PP ante unos resultados estrambóticos que le llevan a continuar en la oposición, otros cuatro años. Habían conseguido la suma de todos los medios, entidades, organizaciones y sectores adictos, para llevar a cabo una campaña a “cara de perro”, seguros de que romperían su techo, y destrozarían el del PSOE. Pues bien, la democracia tiene estas cosas. Cuanta más rabia, más odio, más mentiras y más falsedades, los españoles decidieron no resignarse a perder todo lo ganado, a lo largo de muchos años de gobiernos de progreso. Y es que cada día podían ver, en vivo y en directo, lo que nos esperaba, caso de sumar PP y VOX. No eran palabras, eran hechos, muy claros y concretos, como para repensar el tema de ir o no a votar y para quién hacerlo. Al final, unos resultados complicados, pero que permiten aspirar a continuar en la misma dirección. Estoy convencido, que incluso por parte de Junts, se llegará a un acuerdo, que no obligue a nuevas elecciones ni a compromisos que no sean posibles de cumplir. Lo veremos en unas semanas. Lo que sí dejan claro las elecciones, es la inexistencia de una segunda oportunidad para Núñez Feijóo. Años atrás era imaginable quedarse en la oposición para batallar por repetir candidatura y rematar la faena. Ahora, estamos en un mundo de “usar y tirar”. Si a la primera no se consigue, no hay segunda oportunidad. Se aparta al candidato y se busca otro, para prepararle en días o semanas, a ver si da el pego. No es una buena estrategia, pero es lo que hay. No solo le pasa al PP, le ocurre a la mayoría de partidos que creen poder hacer suyo el dicho de Julio César “llegué, vi, vencí”. Si se fracasa, se gira página, y se busca otro que lo haga mejor. Aquí es donde quería llegar. Me sorprendió, y todavía me sorprende, la falta de preparación y formación de un candidato que tenía un largo currículum como para desembarcar en Madrid, y hacerse con el cargo, en plenitud de condiciones. Francamente, sus lapsus, sus desconocimientos de temas básicos, sus dudas y sus mentiras, echaron por tierra una “fama” inmerecida. Se le veía inseguro, apegado a las notas preparadas, poco imaginativo y menos innovador, de forma que en cualquier momento podía salirse del guión y dar un susto a sus asesores. Por cierto, unos asesores poco adecuados, a la vista de los resultados. Ha habido fallos que ni un principiante en ciencias políticas hubiera cometido. No hay ni habrá segunda oportunidad porque estas deficiencias y carencias forman parte ya del candidato fracasado y no hay forma de repararlas. Tener delante un candidato ganador y al mismo tiempo perdedor que no ha sabido gestionar ni la campaña ni los resultados, le inhabilita para probarlo otra vez. En cualquier momento, el PP deberá buscar a otro, si no lo hace ya. Ahora hay que aparentar tener posibilidades de ser investido pero nadie apuesta por ello. Simples palabras de consuelo o para contemporizar, pero el día 17 veremos, en la nueva composición de la Mesa del Congreso, el resultado de las gestiones que llevan a cabo PSOE, por un lado, y PP, por el otro. En resumen, las improvisaciones en política, suelen tener mal final, y la defenestración de Pablo Casado, para ir a buscar un exitoso presidente autonómico, debería haberse meditado mucho más, a la vista de la endeblez del personaje. A la realidad me remito.