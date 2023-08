DESCEREBRATS !!! Costa trobar un qualificatiu per als autors d’un atemptat fallit contra la Vuelta, en el tram de Súria a Arinsal, el passat dilluns. Per les informacions donades per la Policia Nacional, quatre persones procedents de la comarca d’Osona, pretenien escampar 400 litres d’oli, sobre la superfície d’un tram de la carretera C-55, en el terme municipal de Clariana de Cardener. No gaire lluny del trencant que porta cap al complex turístic de Can Puig. Ja el dia abans uns altres eixelebrats havien llençat objectes punxants en un altre tram, produint uns quants incidents, a una desena de ciclistes. Un i altre acte, demostren fins a quin punt hi ha odi, a tot el que porta el nom d’Espanya, i fins a quin punt hi ha fanàtics que creuen un deure impulsar una creuada, per terra, mar i aire. Aquests actes han de ser rebutjats per tots, fins i tot pels propis independentistes, perquè si no ho fan, demostraran que la seva lluita surt de l’àmbit de la democràcia. Tots podem acceptar, més ben dit, hem d’acceptar l’existència de persones i col•lectius que tinguin la independència com objectiu, però mai, fent ús de la violència. I violència és utilitzar materials, que poden causar danys, fins i tot mortals, als qui en pateixen les conseqüències. O és que algú creu una innocentada o una simple protesta, posar objectes punxants al terra, quan els ciclistes circulen a altes velocitats ? No parlem d’estelades, pancartes o guixades al terra. Parlem d’objectes que destrossen les rodes i poden produir accidents greus. O parlem d’oli que podia produir danys similars. Aquests son fets, que suposen sortir de les protestes habituals i formals, per encarar-se cap a formes clarament vandàliques, properes a actes criminals. No és estrany que l’acusació parli de “grup criminal”perquè el resultat podia haver estat mortal. I no deixa de ser preocupant que un grup de persones anessin a donar-los-hi suport a la sortida dels Jutjats de Solsona. Una mostra més de radicalisme que busca qualsevol excusa per protestar contra tota detenció, ni que estigui més que justificada pels fets, i pel que s’ha pogut evitar. Amb tot, també queda clar que hi ha una alta professionalitat a les forces de seguretat per perseguir i evitar danys, en tot lloc i moment, fins i tot en ple territori de la nostra federació. L’esport ha triomfat, i la Vuelta ha estat un èxit, malgrat aquests intents per fer-la fracassar. Quedem-nos amb aquesta satisfacció del triomf de l’esport. Sigui quin sigui.