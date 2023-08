UNA MICA DE RIGOR SR. ALSINA ! Sr. Director, El passat dijous dia 10, apareixia en aquestes pàgines ,una carta al Director, signada per Jordi Alsina Aubach, sota el títol “Cal fer un nou referèndum ?”. Llegida, i vistes un cert nombre d’inexactituds, i un garbuix de dades i conclusions em permeto, almenys dues rectificacions fàcils de contrastar per part de tots els lectors. La resta, les deixo per una altra ocasió. Diu el Sr. Alsina, en relació a la consulta/referèndum del 1-O, “ens vam autodeterminar com un estat independent en forma de república,per una majoria de vots del 90% i una participació de més de 3 milions de persones d’un cens de 5 milions”. Primera greu inexactitud, per no dir-ne falsedat. El cens de l’1-O, era de 5.313.564 persones. Van votar, 2.286.217, és a dir només un 43,03% del cens. I els vots vàlids foren 2.046.038. Vostè afegeix un milió a la participació. Més de 2 milions, no son més de 3 milions. Aquí i a Lleida, suposo ? Pel que fa els acords i resolucions del Parlament, des de les sessions del 6 i 7 de setembre de 2017, i posteriors, eren nuls de ple dret. No ho dic jo, ho diu el Reglament del Parlament i l’Estatut de Catalunya. Els diputats al Parlament vam redactar i acordar, per unanimitat, que qualsevol canvi o modificació del Reglament i de les lleis bàsiques de Catalunya, només es podrien dur a terme si comptaven amb els dos terços de la Cambra. Es a dir, amb 90 diputats ( el Parlament en té 135). Doncs, bé, es van voler imposar canvis que vulneraven l’Estatut del Parlament i de Catalunya, amb només 72 diputats. Suposo que no deu considerar una futilesa, cometre perjuri ( vulnerar el jurament fet a l’accedir al càrrec de diputat), i alhora voler imposar canvis sense disposar de les majories acordades. Hi ha d’altres elements discordants i inexactes en la seva carta, però simplement li recordo que els catalans i catalanes ens hem autodeterminat prop de quaranta vegades, en els darrers 46 anys, d’ençà la recuperació de la democràcia, i la darrera vegada fa ben poques setmanes, amb un resultat per part dels independentistes de només 920.000 vots. Li recordo que a Catalunya, hi vivim 7,8 milions de ciutadans i ciutadanes. Salutacions cordials i bon estiu. Joan Roma i Cunill, Alcalde de Borredà ( 1991 – 2019) . Diputat al Parlament ( 1992 – 2006).