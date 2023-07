UN NOU PAS ENDAVANT. El lema d’aquesta campanya, per part del partit socialista, ha estat “endavant”, com l’ Endavant es diu, l’òrgan oficial del partit, del qual en formo part, en tant que membre de l’equip de redacció. Aquesta paraula, resumeix la voluntat històrica, sempre actual, d’avançar en totes les matèries bàsiques per millorar les condicions de vida dels ciutadans i ciutadanes. El partit socialista ha estat clau en matèria de llibertats, individuals i col•lectives, en igualtat, en defensa dels més febles, en facilitar progressos, en totes les matèries i col•lectius...sincerament crec que la possibilitat de perdre aquests avenços, per a retrocedir, és el que ha motivat un canvi de tendència, que amb uns dies més, hagués estat encara més notable. Amb tot, els pronòstics han tornat a fallar, malgrat la suma de tota mena d’interessos,per aconseguir la victòria de la dreta i extrema dreta. Al final, tots els vots tenen el mateix valor. Simplement cal mobilitzar-se per evitar perdre, tot allò guanyat amb durs esforços. La reedició d’un nou govern progressista és possible i factible. Ho veurem en els propers dies o setmanes, no sense grans esforços i capacitat de diàleg i negociació. Ho seguirem, en viu i en directe, però permeteu-me centrar l’opinió a casa nostra. A Catalunya i a les nostres comarques, on els resultats han estat difícilment millorables. El PSC, aporta 19 diputats sobre 48. El segon millor resultat de la història, fent possible la millora de resultats del PSOE, i convertint els esforços destinats a superar les destrosses del procés, en vots, de consolidació d’aquesta via dialogada, amb incomprensibles atacs per totes bandes. No ho oblidem. Els independentistes, obtenen una dura derrota, amb pèrdues molts ostensibles per part d’ERC, i també dures, per part de Junts, que volen dissimular fent creure que ara son menys, però “més decisius”. En resum, queden a menys de la meitat del que tenien, i hauria de ser hora de replantejar principis i estratègies, d’un procés que va ser derrotat, i que una vegada hem “tornat a decidir”, ho hem proclamat amb uns resultats contundents. La sèrie de resultats, des de les passades eleccions al Parlament, han portat el PSC a guanyar totes: les de 2021, amb Salvador Illa, al front. Les passades municipals, amb uns esplèndids, resultats, encara millorats per negociacions i pactes, amb altres forces polítiques, i finalment aquestes generals, amb els segons millors resultats de la història. Queden les properes europees, de juny de l’any vinent, i tornarem a les del Parlament, en qualsevol moment. D’aquesta sèrie, se’n desprèn que cada decisió del poble català, deixa clara la voluntat de girar pàgina definitiva al procés, i tirar endavant una nova etapa, de progrés que aporti benestar i millores, en comptes d’enfrontaments i pèrdues individuals i col•lectives. Cansats dels embats inútils, de l’ús i abús de la inconsciència i els enganys, avancem cap una nova majoria, que aplegui forces progressistes, davant de les quals es situï Salvador Illa, com a proper president de la Generalitat. Acabem de fer un nou pas endavant, en aquest objectiu.