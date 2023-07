MAZAZO AL INDEPENDENTISMO. A pesar de los reveses y fracasos obtenidos por las entidades y partidos independentistas, perviven muchos iluminados e hiperventilados que siguen creyendo en los objetivos del ilegal referéndum del 1-O de 2017. Su pretendida superioridad proviene de considerarse más astutos que nadie y mejor preparados para hacer frente a las acometidas del Estado, y su brazo ejecutor: el poder judicial. Se han burlado hasta la extenuación de todos los pasos dados por el Tribunal Supremo, y por todos y cada uno de sus miembros. Estaban convencidos de ganar todos los embates y todas las batallas, por los siglos de los siglos. Y llega el 5 de julio, y a primera hora de la mañana, resulta que el Tribunal de Justicia de la UE, suspende la inmunidad de tres de los fugitivos, refugiados en Bélgica: Puigdemont, Comin i Ponsatí. Habían vendido la piel del oso antes de cazarlo y se encontraron con una dura sentencia, muy amplia, detallada y contundente. Tanto que el recurso que puedan presentar no parece pueda modificar la que resolverá el TSJUE. La reacción ha sido histórica, por lo que tiene de mazazo al independentismo, a las puertas de las elecciones generales del 23 de julio. Toda la estrategia de Junts, se ha venido abajo, puesto que defienden plantar cara al Estado, y ejercer de oposición a todo y a todos. Les da igual, ofrecer sus votos a un lado u otro del espectro político, puesto que ellos solo piensan en Catalunya, en su bien y en su futuro¡!! Dicho esto, lo cierto es que todo el entramado se ha venido abajo y ya nadie pronostica cuál puede ser el futuro de los fugitivos. De entrada, diversos expertos han recomendado no salir de Bélgica, si se emiten nuevas euroórdenes. Bélgica es un país poco dado a colaborar con otros, a nivel judicial, y podría pasar que se tomen su tiempo antes de tomar alguna decisión. Pero, nada de esto ocurrirá si se van a Francia, Alemania o algún otro. A todo lo relatado, podemos añadir un hecho relevante como es la ruptura de relaciones entre los tres principales fugitivos. Clara Ponsatí se ha descolgado, con unas declaraciones, realmente sorprendentes, como ya hizo en su día, comentado que el independentismo “iba de farol”, que realmente no tenían en mente la desconexión de España, sino un simple pulso, para después sentarse a negociar, en mejores condiciones. Esta ex consejera de educación, procedente de Escocia, donde ejercía de profesora, fue una sorpresa para todos, y más sorpresa ha sido cuando la hemos ido conociendo. Tiene ansias de hablar y producir titulares, sin parar atención a su implicación en el movimiento y su inclusión en listas electorales. Al fin y al cabo, es eurodiputada por Junts porque se presentó por este partido. Cierto es que no milita en él, pero se le supone fiel a sus principios. Pues, no. Ella va por libre y cuando se le ocurre alguna idea, por extravagante, contradictoria e inadecuada, la suelta. Y, ya está. Deja boquiabiertos a propios y extraños y como ahora, en una situación realmente muy comprometida. Que los pocos que se fugaron, estén peleados entre sí, da munición a todos los partidos estatales. También, a los catalanes, que ven, en vivo y en directo como se pelean los máximos representantes del independentismo irredento. Volvemos al principio. Si alguien tenía alguna duda sobre la adecuada estrategia para desmontar el conflicto en Cataluña, puede comprobar que era la correcta. Nada ha hecho más daño a los más fanáticos que comprobar como el gobierno central, concedía indultos, bien estudiados y bien concedidos. Y cómo modificaba alguna ley para adecuarla a las de los países europeos. Precisamente estas modificaciones pueden allanar el camino para tramitar nuevas euroórdenes que permitan, el retorno a España de los fugitivos, para ser llevados ante la Justicia y conseguir que paguen por los delitos cometidos. Y después si el gobierno lo considera oportuno, pueden tramitarse nuevos indultos, pero siguiendo todo el camino que la propia justicia determina. En resumen, los que manifestaron sus dudas, e incluso formularon ataques al gobierno por su hoja de ruta, ahora deberían pedir perdón y aceptar que la estrategia era la adecuada.