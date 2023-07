LA APORTACIÓN CATALANA. Las expectativas creadas en Cataluña no han defraudado y el PSC ha vuelto a sus mejores tiempos con un resultado inapelable: 19 diputados sobre 48, en juego. Y no solo esto, ha ganado en las 4 provincias. Y a su victoria, añade la amplia derrota de los partidos independentistas que pierden 9 diputados. Sumar, también hace un magnífico resultado, con 7 diputados, los mismos que ERC i Junts, pero les gana por votos. Un segundo puesto, que deja lejos al PP con 6 i Vox, con solo 2. Es momento para reflexiones, debates y propuestas de acuerdos que permitan reeditar un nuevo gobierno progresista. Habrá problemas internos tanto en ERC, que pierde la mitad de su representación, como en Junts, que ocultan el resultado, con las expectativas de ser “más decisivos” que antes. Pueden alardear de ello, pero nadie duda de que poner en peligro la continuidad, podría comportarles la escisión interna. Así, pues, hechos los deberes y vistos los resultados generales, me centraré en los catalanes para exponer lo que representan de cara el futuro inmediato. Los socialistas hemos atravesado campos de minas, como nunca hubiéramos imaginado. Los años del proceso, han sido años muy duros, plagados de ataques, presiones, acusaciones, rupturas, por parte de las entidades independentistas: ANC y Ómnium, aliadas de los partidos rupturistas. En las elecciones al Parlamento, tuvimos ya una primera victoria con Salvador Illa, al frente. En las últimas municipales, volvimos a ganarlas, con amplitud, si bien, gracias a las políticas de pactos, todavía se mejoraron resultados. Y ahora, en las generales, se ha superado ampliamente el millón de votos, se ha ganado en las cuatro circunscripciones, y tema muy importante, se han obtenido resultados nunca vistos, en algunas capitales de comarca y en municipios medianos y pequeños, lo cual conlleva que el partido ya no solo esté en las grandes capitales, sino en todo el territorio, incluso en el más rural. Estos resultados eran esenciales, para poder emprender el camino a ganar las próximas europeas, y de aquí a las del Parlamento de Cataluña, previstas para 2025, aunque todo hace pensar en que se avanzaran a 2024. El actual partido en el gobierno, ERC ha sido derrotado, en la mayor parte de sus feudos tradicionales y sale muy debilitado, después de unas municipales que tampoco le han ido bien. En resumen, el PSC está en inmejorables condiciones para alcanzar su gran objetivo: ganar claramente las elecciones al Parlamento de Cataluña, y hacer realidad que Salvador Illa sea el próximo presidente de la Generalitat. La secuencia de elecciones, refuerza esta tesis, y los catalanes han demostrado, una vez más que están hartos del proceso, y de los partidos y entidades que lo llevaron a cabo, o todavía lo representan. Ahora se abren debates sobre su futuro. No lo tienen fácil porque una parte, deseaba una victoria de PP- VOX, para volver al victimismo histórico y reforzar sus cansadas bases, con nuevos embates contra la pérfida España que hace todo lo posible para ir contra Cataluña. Los resultados son claros y diáfanos. La mayoría de catalanes ha votado socialista, en primer lugar, y a Sumar, en segundo lugar. Los independentistas han perdido la mitad de sus fuerzas, y si no quieren entrar en crisis internas deberán actuar con la máxima responsabilidad. Nadie, entendería complicar la formación de una nueva mayoría progresista. Pronto veremos sus primeras impresiones y decisiones.