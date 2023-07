Increïble INEPTITUD !!! Avui, dijous 13 de juliol, he seguit en directe, la constitució de la nova corporació de la Diputació de Barcelona, la qual ha iniciat nou mandat, de la mà de la nova presidenta la socialista Lluïsa Moret, alcaldessa de St. Boi de Llobregat. Qui hagi seguit mínimament els passos de cada partit, per arribar fins aquí, s’haurà donat compte de les increïbles ineptituds, de Junts, en primer lloc, i d’ERC, tot seguit. No es comprèn com uns partits amb uns quants veterans, en diversos ajuntaments, poden haver jugat tant malament les cartes que els van donar els resultats del 28 de maig. L’art de la política conjuga resultats, amb capacitat de negociació amb altres forces polítiques quan la realitat hi obliga. Es el que ha fet el PSC en nombrosos ajuntaments, en primer lloc, i en consells comarcals i diputacions, a continuació. De lluny, és el partit que ha jugat millor les seves cartes. I, avui, s’ha comprovat, a la seu de la institució més cobejada, pel que té de volum d’ingressos, però també pel prestigi guanyat al llarg dels 44 anys de democràcia recuperada. Gairebé tots ells, sota presidències socialistes. Avui, hem sabut de negociacions mal portades, mal gestionades i pèssimament torpedinades, per Junts i ERC, fins el punt d’haver ofert, la presidència a la única diputada de Tot x Terrassa. O, haver fet propostes al PP, a canvi d’alguna de les vicepresidències. Increïble, però cert. I més que sabrem en els propers dies. Com és possible negociar tant malament ? Com es possible no arribar a acords per arrabassar al PSC, una presidència tant prestigiosa com aquesta ? Com pot ser que no es propiciés la repetició del pacte que ha permès un esplèndid funcionament en el darrer mandat ? Per què entestar-se a voler fer pactes, quan els socis necessaris, estan en guerra permanent ? Al final, s’ha imposat, una vegada més la serietat, la veterania, les bones condicions per arribar a pactes, sòlids i transparents, amb els Comuns, Tot x Terrassa, i dos diputats provincials ( Igualada i Torrelles de Foix). S’ha tancat el cercle i la nova DIBA, pot iniciar un nou mandat, segura que els 311 ajuntaments de la província, han aplaudit aquest resultat, siguin del partit que siguin. Tots saben de la bona gestió, el respecte i la transparència, que presideixen les accions i actuacions d’aquesta vital eina municipalista.