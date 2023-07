HEM TORNAT A DECIDIR ! Els independentistes que tenien per gran lema “volem decidir”, poden comprovar que una vegada més “hem tornat a decidir”, i el resultat ha estat clar i contundent. Em refereixo al d’aquestes comarques de la Catalunya Central. El PSC ha guanyat a les tres capitals: Manresa, Berga i fins i tot Solsona, per primera vegada a la història. Sense voler aclaparar amb xifres, el PSC ha superat el milió dos-cents mil vots, aconseguint 19 del 48 diputats, en joc. En el Senat, el resultat ha estat immens, amb 12 senadors sobre els 16 que estaven en joc. Només n’han quedat 3 per a ERC i 1 per a Junts. Tornant al Congrés, ERC perd 6 dels 13 diputats que tenia, i es queda amb 7, Junts en perd 1, i es queda amb 7. Pel que fa el PP passa de 2 a 6 i Vox, en treu 2. La CUP que en tenia 2, els perd. En conjunt, l’independentisme perd 9 dels diputats que tenia, i al voltant de set-cents mil vots. Una pèrdua, realment històrica. El segon lloc ha estat per a Sumar, la nova força política que ha substituït Podem,i ha obtingut un bon resultat, tant amb vots com en escons: 7 diputats. Es a dir, que la decisió a favor d’un canvi radical, a nivell català és dels que fan història per quan el PSC guanya en més municipis que la suma d’ERC i Junts. O, una altra dada important, que la suma de tots els vots independentistes no arriba a un milió, quan a les darreres havien sumat 1,6 milions. Vistos aquests resultats, seria un bon moment per a parar màquines, i reflexionar sobre el que ha passat en els darrers anys. Em refereixo a tot el moviment a l’entorn del procés independentista, que fins ara no ha reconegut ni els errors ni els perjudicis causats. Els catalans, en tant que espanyols, hem votat prop de cinquanta vegades en els darrers 45 anys, d’ençà la recuperació de la democràcia. Si mirem enrere podem veure els resultats obtinguts de les diferents conteses electorals i com queda de clar que no volem aventures ni ens sumem a propostes que no tenen cap recorregut real. Si algú tenia algun dubte, pot haver constatat com en els darrers 3 anys, els resultats han donat com a guanyador de les últimes eleccions al Parlament, al PSC. A les darreres municipals, de nou el mateix partit s’ha aixecat com guanyador, directe i ha afegit nous guanys, gràcies a les habilitats en els pactes. I finalment, en aquestes generals, el resultat encara ha estat més explícit i definitiu. Tot fa preveure similars resultats a les europees del mes de juny de l’any vinent, i probablement també a les del Parlament, quan ERC decideixi convocar-les. La lectura de resultats, fins ara ha estat poc realista. Es busquen excuses, justificacions i suposicions. Espero arribi el moment de l’autocrítica i la revisió de plantejaments, facilitant la investidura de Pedro Sánchez, i l’inici d’una nova era, que deixi enrere enganys i embats que no tenien cap possibilitat de reeixir.