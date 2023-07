ERC, DEIXA LA COMARCA DEL BERGUEDÀ SENSE DIPUTAT PROVINCIAL. Per primera vegada, en els 44 anys de democràcia, la comarca del Berguedà no estarà representada, a la Diputació de Barcelona. En una decisió, ni explicada ni justificada, ERC ha decidit portar a la Diputació, l’alcaldessa de Lluçà, Glòria Colom Puigbó. Lluçà, pertany al Partit Judicial de Berga, però forma part de la comarca del Lluçanès, per la qual cosa, el Berguedà, no tindrà representació directa, en la principal institució provincial. No entenem aquesta decisió, perquè suposa deixar sense representació, una comarca de 31 municipis. Tampoc entenem com els alcaldes i regidors d’ERC, a la comarca, han acceptat o han participat en aquesta decisió. La qüestió és que s’ha trencat un acord, una norma interna de la comarca que sempre havia estat seguida i acceptada com a lògica i positiva. Lamentem aquesta decisió, i voldríem escoltar de veu d’ERC, quins son els arguments per haver trencat una continuïtat de 44 anys, i quina efectivitat tindrà una diputada, d’una altra comarca, actuant a la del Berguedà. Considerem aquesta decisió, com un mal precedent, i no ens consta hagi tingut bona acceptació per part dels alcaldes i regidors berguedans d’ERC. Tampoc el PSC, troba adient, una decisió tant important, com aquesta. Es molt important que totes les comarques estiguin representades, a cadascun dels òrgans institucionals, oimés si es tracta de territoris amb molts ajuntaments que precisen tenir contacte directe amb la institució de la qual depenen. Aquest és el cas del Berguedà, amb 31 municipis. I tots sabem que els ajuts directes i indirectes de la Diputació de Barcelona, son essencials pel funcionament de tots i cadascun dels ajuntaments de la província. D’aquí la importància de tenir-hi un representant directe.