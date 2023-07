DEIXAR PASSAR GRANS OPORTUNITATS. Una de les feines dels alcaldes, és la de buscar oportunitats per a promocionar i “vendre” el municipi a nivell global, oimés si es tracta d’una capital, com és el cas de Girona. N’he fet un seguiment des del llunyà abril del 79, amb les primeres eleccions municipals, fins ara i em va sorprendre ( és un dir) tots els menyspreus, desinterès i nul.la col•laboració amb la Fundació Princesa d’Astúries i de Girona, presidida per la princesa Leonor, en aquests darrers anys. Em sembla inconcebible, haver hagut de celebrar quatre edicions, fora de Girona i de la província i enguany fer-ho a Caldes de Malavella (felicitats per aquest municipi). S’estigui o no d’acord amb la monarquia, les institucions estan per acceptar la legalitat vigent i fer-ho amb la cortesia, respecte i interès comú, envers els ciutadans. Seríem molts, moltíssims, els qui hauríem batallat per a portar una Fundació com aquesta a casa nostra. Només hem de veure el que suposen els premis Princesa d’Astúries, per Oviedo, per fer-se una idea del que Girona deixa perdre. En fi, enguany estava convençut d’assistir a un canvi d’actitud i escenari de la mà de Sílvia Paneque com Alcaldessa de Girona. Haurem d’esperar, però arribarà el dia en que des de l’ajuntament s’actuarà amb respecte, interès i en pro de la promoció global de la ciutat. Salutacions cordials. Joan Roma i Cunill, alcalde de Borredà ( 1991 – 2019)