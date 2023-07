DE VICTÒRIA, EN VICTÒRIA, FINS ...? Fa una desena d’anys que vaig abandonar els mitjans de comunicació de la CCMA ( Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals), per considerar-los eines de propaganda al servei del Govern i del procés independentista. Tant TV3 com Catalunya Radio, i canals paral•lels no es poden considerar mitjans d’informació i comunicació. Son simples eines de propaganda pròpia, i foment de l’allunyament i trencament amb tot el relacionat amb Espanya. Darrerament ,s’han fet retocs, a la vista de la desconnexió de milers de famílies, i a resultes del fracàs del procés. Queden però encara alguns elements, propis del passat, com relíquies que lluiten per sobreviure i mantenir el caliu del procés. El més significatiu és en el canal Més 324, l’espai conduit per Xavier Graset. Aquest espai aspira a ser el supervivent del procés, amb àmplies informacions amanides de tota mena de titulars, a favor de les tesis independentistes. Com a tertulians podem veure-hi una àmplia representació d’il•luminats i fanàtics, que viuen un segon procés, lluny de la realitat. De tant en tant, fent zàping m’hi arribo i comprovo el grau d’il•lusió inventada, molt propi de persones que viuen en una altra realitat. Es aquí, on s’entrevisten cada dos per tres, als fugitius de la Justícia i als seus advocats. I és aquí on tertulians diversos expliquen les seves batalletes, exposant tot el que van fer, sense detallar el que van deixar de fer. Es increïble el grau de fanatisme a l’hora d’exposar fets concrets. En tots hi veuen mans negres, poders ocults, maniobres estranyes, manies persecutòries, i elements diversos sempre al servei de la pèrfida Espanya, per a perjudicar a la benaurada Catalunya. Cada dia cal buscar algun element antiespanyol per a poder justificar l’existència pròpia, i en aquestes batalles, tot s’hi val. Es igual si és cert o no, si s’ha verificat la procedència o la pròpia essència. Puix és espanyol, no pot ser bo, ni tenir bons propòsits. I és clar, en matèria de procés i post procés, tot va de victòries contra el govern central i el seu braç executor: la Justícia. Tots els jutges, tots, estan a les ordres del malvat poder central i els seus principals partits: PSOE i PP. Son tots dos iguals, i per descomptat, com ells, tots els altres que els acompanyen. Per a ells, la pobra Laura Borrás, va ser castigada, sense cap culpa. Li tenien mania i se la van carregar. I com ella, tots els protagonistes del procés, però la Justícia externa triomfarà i demostrarà com de dolenta és la Justícia espanyola. Guanyen tants embats, que ja no porto el compte. Tenen clar que van de victòria en victòria, fins....el fracàs definitiu. No sé quan arribarà, però no hi ha pressa. Alguns es prenen amb nervis que tinguem uns quants fugitius a l’estranger. Ho sento, no és el meu cas. Que s’hi estiguin i no empipin per aquí. Ja només els queden 14 anys perquè els seus delictes prescriguin. Qui té pressa ? A més, si tot son victòries, perquè parar ? El resultat final, no el veurem en el Més 324, perquè no li dono més d’un any de vida. Al programa, és clar.