CON MENTIRAS, MEDIAS VERDADES Y SIN COMPLEJOS. A la vista de cómo ha ido la precampaña y campaña electoral, estoy convencido que los principales asesores de Núñez Feijóo, le recomendaron lanzarse al ruedo sin complejos, sin miedos y haciendo uso de tantas mentiras y medias verdades como hicieran falta. Lo ha cumplido a rajatabla. No es fácil batallar contra una persona que pueda usar cualquier medio, cualquier dato, por muy irreal que sea, para contradecir o atacar hechos concretos. En España, las mentiras no son castigadas como sucede en otras latitudes. Esto produce efectos devastadores sobre la ciudadanía que al final, tiende a copiar, lo que hacen sus dirigentes. Todo lo contrario de otros países, sea por cultura, sea por sus raíces religiosas muy radicales a la hora de castigar determinados comportamientos. Lo pude comprobar en mis siete años de trabajo y estudios en Berna (Suiza). Allí, al igual que en Alemania, Austria, Suecia, Noruega…la mentira, la falsedad, la falta de transparencia en materia de impuestos, sueldos, etc., se castiga muy duramente. La ejemplaridad en las personas públicas, es de rigor, y cualquier fallo puede comportar la inmediata salida del escenario político. Sea por haber copiado parte de una tesis doctoral, por haber mentido sobre CV, estudios, títulos, o en declaraciones fiscales, la única salida, es la renuncia. Sea cual sea el puesto que se ocupe. En estos países, un debate como el del pasado día 10, habría sido imposible. Me refiero al contenido, y también a las formas. En estos países, las formas son esenciales, y nunca se puede cortar, atropellar o vulnerar el derecho a la palabra o réplica. No solo demuestra mala educación, demuestra no tener respeto al adversario. Y, entrando ya en contenidos, que un jefe de la oposición, aspirante a presidente pueda lanzar, dar y repetir datos falseados, explicar mentiras o expresar medias verdades, sería impensable. Vamos, directo al desastre. Allí la mentira tiene una penalización enorme, puesto que parten de la base de que quien miente una vez, puede mentir mil, con lo cual no puede ocupar ningún cargo público. Ya no de presidente, ni de conserje. Estamos lejos, muy lejos de dónde deberíamos. Tenemos nuestras virtudes, pero multitud de defectos, y no veo el camino para corregirlos. Tanto el PP y ya no digamos VOX, consideran del todo viable y plausible instalarse en la mentira o las medias verdades. Todo vale para llegar al objetivo. Y éste es el gran peligro. Imaginar estos dos partidos compartiendo gobierno en España. Si ya nos echamos las manos a la cabeza ante los primeros actos de gobierno en municipios y provincias, qué no será en las CCAA, y finalmente en el gobierno central si llegan a él. Espero y confío en que lo visto, lo escuchado y leído estos días produzcan la reacción necesaria para barrar el paso a unas formas y unos contenidos que nos harían retroceder 40 o 50 años. De todos nosotros depende no pase. Si en otros países se castigan estas formas, deberíamos importarlas aquí, y producir los mismos efectos. Hemos avanzado en muchos aspectos, toca hacerlo también en éste.