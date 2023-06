TODO A PUNTO PARA INICIAR UN NUEVO MANDATO. Poco a poco, va desapareciendo el recuerdo de las instituciones, en tiempos de la dictadura. Ley de vida, pero conviene recordar que nunca España había tenido un período tan largo de democracia, hasta el punto de que el próximo día 17, empezará el duodécimo mandato, en municipios, consejos comarcales y diputaciones. Los que tuvimos el privilegio de romper el muro de la dictadura, en abril de 1979, encontramos unos ayuntamientos sin aliento, sin vida interna, sin recursos. Simples órganos de poder, designados por los Gobiernos civiles de turno. Un funcionario de segundo nivel, se dirigía a cualquier pueblo o ciudad, para designar aquellos hombres que debían hacerse cargo del ayuntamiento. No aceptaba negativas. Las propuestas eran órdenes y había que acatarlas. Con aquellos mimbres, difícilmente se podía tejer algo positivo. Se aceptaban cargos, se llevaban con resignación, a la espera de terminar el plazo acordado, y volver a la rutina habitual. Solo en contados lugares, había alguna reacción para actuar, en positivo, a la espera del relevo. No extrañe a nadie, el desánimo y la simple burocracia que presidía todas las instituciones. Sin vocación, sin auténtica representación democrática, es imposible trabajar en sintonía, con las personas y las entidades privadas. Llegamos a los ayuntamientos con gran expectación por parte de les funcionarios y trabajadores. Ni ellos tenían claro cómo serían los primeros días, ni nosotros sabíamos cómo encarar los primeros contactos. Todo se iba haciendo a tientas, preguntando dónde estaba cada cosa, empezando por los presupuestos, cuentas bancarias, libro de actas, registro de entradas y salidas, etc. Hechos los primeros contactos, hay que reconocer que el desarrollo de la acción de gobierno se encaró con decisión y eficacia. Nos íbamos intercambiando información y documentación, entre ayuntamientos vecinos, y poco a poco empezamos a controlar la sala de máquinas, para proponer y decidir, los grandes temas municipales. Echando la vista atrás, parece imposible hayan pasado 44 años. Es toda una vida, poniendo al día, primero y luego, construir estructuras de gobierno, para conseguir el máximo de agilidad y eficacia. Lo hemos conseguido, pero teniendo claro que en términos administrativos, nunca se llega a la meta. La meta se va moviendo continuamente, y obliga a adaptar servicios, funcionarios y políticos, a los nuevos objetivos. Para algunos puede parecer poco, lo conseguido hasta ahora, pero seríamos injustos no reconocer los inmensos avances, en todos los órdenes. De simples gestorías burocráticas, los ayuntamientos han pasado a ser “empresas de servicios a la ciudadanía” capaces de afrontar cualquier necesidad que aparezca en el municipio. Ningún ayuntamiento se limita a cumplir con las obligaciones legales. Todos van mucho más lejos, creando nuevos servicios, cada vez que salga la necesidad. Y lo hacen, pendientes todavía de cambios legislativos que les proporcionen mayores competencias, pero, sobre todo que les aporten mayores recursos. Hasta ahora, las grandes negociaciones, en materia de financiación se han hecho entre Autonomías y Gobierno central. Queda para el futuro ,un nuevo sistema de financiación municipal que garantice ingresos para multitud de infraestructuras, equipamientos y servicios que dan los ayuntamientos, a pesar de que no sean de su estricta competencia. Así llegan, los nuevos equipos que tomarán posesión de sus cargos, el sábado 17. Tienen por delante un nuevo mandato de cuatro años, para cumplir los compromisos adquiridos en la campaña electoral y hacer frente a todos los problemas que vayan apareciendo. Como administración más próxima al ciudadano, nada les es ajeno. Si tienen vocación y dedicación comprobarán que a pesar de todas las deficiencias, es el mejor puesto para transformar el mundo, desde la base. La cadena continúa relevando cada cuatro años a los que empezamos en 1979. Ha valido la pena.