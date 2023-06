SI NO GANO, NO JUEGO. Los que llevamos muchos años en política, sabemos de la importancia de “picar piedra”, antes de conseguir objetivos. Muchos de los recién llegados, quieren emular a Julio César y hacer realidad el “veni, vidi, vici” (llegué, vi, vencí). Puede pasar, pero, lo normal es que no pase. Y yo diría, que lo mejor, es que no suceda. En mi caso personal, me costó tres mandatos municipales, antes de conseguir la victoria. Tres mandatos en los que goberné, mediante pacto, con el equipo ganador. Luego, conseguí siete victorias consecutivas, con mayoría absoluta, antes de decidir pasar el relevo a una nueva generación. Éste debería ser el modelo, con más o menos duración, para los que quieren dedicarse a las instituciones. En mi caso, sumé cuarenta años, que son muchos, pero pasar primero por concejal de a pie, y poco a poco asumir más responsabilidades, me sirvió para llegar a alcalde en las mejores condiciones. Recién terminadas las elecciones, vemos renuncias a ocupar cargos, por parte de muchos de los que las perdieron. El fenómeno se produce en toda España, pero, pongo uno como ejemplo de lo que no se puede hacer. O no se debería hacer. Me refiero a Alba Vergés, vice presidenta del Parlamento de Cataluña, candidata de ERC, en Igualada. Una importante capital de comarca, del interior del país. En pleno ejercicio del cargo y de asumir el de presidenta en funciones, por todo el lío de Laura Borrás, creía que con algunas visitas, algunas promesas y unas pocas fotos con cargos del gobierno serían suficientes para tumbar al equipo de gobierno de Junts. Su grupo municipal, no solo no creció sino perdió un concejal. Resultado, el alcalde reforzado, y ella ha decidido no recoger su credencial de concejala. Ha hecho realidad, lo que algunos niños abusones, hacían a la hora del patio. Juguemos, pero si no gano, se acaba el juego. Mal ejemplo, mala praxis. Veremos qué hará otro derrotado de ERC. En este caso, se trata del diputado – portavoz en el Congreso, Gabriel Rufián. Se presentó, o le presentaron de cabeza de lista por Santa Coloma de Gramanet, con un resultado muy pobre. Subió un concejal, pero la alcaldesa socialista, revalidó mayoría absoluta. ¿Recogerá la credencial, Rufián? Quizás sí, pero no le veo ejerciendo los dos cargos. Estoy convencido que en muy poco tiempo tirará la toalla. En cambio, quien debería haberse retirado hace años, y ni se retira ni pretende dar paso a una nueva generación, se llama Ernest Maragall. Ha cosechado una dura derrota en Barcelona, pasando de 11 a 5 concejales. A sus 79 años pretende continuar ejerciendo de voz crítica y dar lecciones de barcelonismo, a diestra y siniestra. Los ciudadanos castigan estas posiciones y situaciones porque las consideran poco serias. Nada mejor para saber si un candidato servirá para el cargo que verlo trabajar en diversas áreas de gobierno, o en la oposición. En uno u otro lado se forjan los cargos, y demuestran si valen o valdrán para encargos superiores. Si salen bien parados, tienen grandes expectativas de subir resultados, sino lo pagan con otras derrotas. Llegado hasta aquí, debo reconocer que los tiempos cambian. Y con ellos llegan generaciones que tiene prisa, para todo. Deciden, de repente presentarse, y consideran estar preparados para asumir cualquier reto, por difícil y complicado que sea. Si fracasan, se retiran. Si tienen éxito, creen que pueden repetir y repetir, sin grandes esfuerzos. No vamos por buen camino, ni a nivel municipal, ni autonómico o general. Vemos aparecer y desaparecer, presuntos líderes que duran lo que un caramelo, a las puertas de un colegio. No conciben perder y sin embargo, mantenerse al pie del cañón para una segunda o tercera oportunidad. Una lástima, porque tanto hay que aprender de los éxitos como de las derrotas. Y las prisas, nunca son buenas ni aconsejables, en ningún sitio, pero menos en política. Pronto veremos otros resultados, en las generales, para comprobar quién asume resultados y quién, no.