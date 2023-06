HORA DE RELLEU, A BERGA. Si un ajuntament conec bé, és el de Berga, per haver-lo seguit, valorat i avaluat al llarg dels quaranta – quatre anys de democràcia. Des dels primers temps, implicat en la candidatura progressista Entesa Democràtica, de 1979, fins a dia d’avui, amb el PSC. No és una ciutat fàcil d’administrar i gestionar, perquè és massa petita, per segons quines actuacions, i massa gran per a d’altres. Es cert també que en tant que capital de comarca, tenia una injusta càrrega, en el Hospital Sant Bernabé que ofegava part de les seves finances. Una càrrega que s’hauria d’haver traspassat a la Generalitat vint o trenta anys enrere. No tenia cap lògica ni justificació, que una petita ciutat, fos responsable d’un hospital comarcal. Dit això, la transformació, modernització i posada al dia de les seves infraestructures, equipaments i serveis, s’ha dut a terme amb una parsimònia desesperant. Segurament no ha ajudat que en aquest període passessin vuit alcaldes, al capdavant del Consistori. Sóc un clar partidari d’etapes raonablement llargues, per a poder dur a terme transformacions rellevants. A Berga, portem anys, amb períodes curts, amb equips no sempre preparats pels embats que tenien al davant. Aquesta falta d’equip, idees clares i eficient gestió, ha portat a la situació que vivim i patim, a dia d’avui. Si donem una volta àmplia i detallada per la ciutat, ens sorprendrà l’enorme quantitat de “coses per fer”. A diferència del gran aprofitament de recursos procedents d’altres administracions, Berga, no n’ha estat especialment beneficiada, de manera que hi ha una immensitat de projectes, obres i objectius, pendents de resoldre. I és que si una prioritat ha de tenir un equip de govern, és un Pla de Govern, ampli, detallat, rigorós i ambiciós. Després, es podrà o no executar, en funció de les disponibilitats pròpies i de les ajudes externes, però el primer és saber tot el que s’ha de fer, en quin ordre, i quins costos suposarà. En els calaixos de l’Ajuntament hi hauria d’haver una vintena de projectes, de diferents àmbits i sectors. No hi son, ni és previsible hi siguin, mentrestant la ciutat tingui l’equip de govern que té. La ciutat ha decidit dotze vegades, i no podem retreure cap dels resultats. Els votants son sobirans i pertoca als partits, gestionar els resultats. Precisament a la vista dels resultats, queda clar que l’actual equip, ha perdut prop de dos mil vots, i dos regidors, de manera que els altres tres grups sumen, més vots i més regidors, fins arribar a la majoria absoluta. Pertoca assumir la responsabilitat i el govern. Hi ha tant per fer que tant sols es centrin en una dotzena de grans objectius, justificaran el relleu: una immensa neteja general, mantinguda en el temps, canvi d’ubicació de l’estació de busos, enllaç del Passeig de la Indústria amb la Rasa dels Molins, convertint-la en el gran pulmó, d’esbarjo, oci i aparcaments, esponjament del nucli antic, comprant i enderrocant cases velles, per fer-hi entrar el sol, reactivació del Santuari de Queralt, donar utilitat als Jutjats vells i a l’edifici CAT, i passar la Biblioteca al Convent de St. Francesc. Amb això , bona gestió i els principis de llei i ordre, queda més que justificat el relleu.