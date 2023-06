FGC- EL SILENCI COM ESTRATÈGIA. Si d’un tema no se’n parla, vol dir que va bé ? No sempre. Es cert que portem anys, parlant de problemes a Rodalies – RENFE – ADIF, conseqüència d’una complicada i complexa xarxa, en la qual una petita incidència en un extrem, pot desencadenar una allau de complicacions, a tota la xarxa. Durant anys , les inversions han estat insuficients. No ho dic jo, ho diuen tots els entesos i sobretot el mateix govern central que va elegir una persona ben poc donada a la controvèrsia com Pere Macias, antic conseller de Política Territorial i Obres Públiques, com a coordinador de les obres i instal·lacions. Per boca d’ell, sabem de les grans inversions, en curs. Segons declaracions, en diversos mitjans de comunicació, disposa de tant diner com fa falta per posar al dia tota la xarxa de Rodalies. En un parell d’anys considera es podrà disposar d’una xarxa, posada al dia. Mentrestant, paciència i comprensió, per les incidències, motivades per obres que no poden ser aplaçades ni posposades, si realment volem disposar de la moderna xarxa que tothom reclama. Cal ser, doncs, comprensiu amb els retards i incidències, perquè es treballa per evitar-les. Es fa demagògia quan es critica qualsevol problema, posant-lo com exemple de que ningú se’n preocupa i que aquesta deixadesa forma part d’una voluntat expressa de Madrid. Al darrere, sempre s’hi veu la mà del centralisme que gaudiria amb totes aquestes problemàtiques. I la solució, segons aquests crítics, passaria per traspassar Rodalies a la Generalitat. Consideren el govern de la Generalitat com un model d’organització i eficàcia, que facilitaria el miracle d’acabar amb tots i cadascun dels “eterns problemes”. Com per art d’encant, si el servei passés a mans de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya ( FGC ), tot funcionaria com ho fan els trens suïssos. Bé, no n’estic tant segur. Més ben dit, em permeto derivar els estimats lectors a diversos informes i articles de mitjans crítics, que afirmen el contrari. Es a dir, si mirem les incidències dels FGC, no son menors ni menys habituals que els de Rodalies. El que passa és que la política dels FGC ,és silenciar-los. Qui no sap què passa en un lloc determinat, no pot pensar que no funcioni bé. TV3 i un munt de mitjans afins, porten tots els problemes de Rodalies a les portades, i en canvi no informen sobre res que faci referència als FGC. Heus aquí la raó del “prestigi” dels FGC, en oposició a la “mala fama” de RENFE. Del que he llegit i m’he informat, els retards, les avaries, les incidències lleus i greus, estan a l’ordre del dia a FGC, però tenen totalment prohibit el seu trasllat als mitjans de comunicació. I, aquests, només raporten el que els arriba per diferents vies oficials o interessades. I la Generalitat té una especial fruïció en detallar tots i cadascun dels problemes “dels altres”, però cap “dels seus”. Aquest és el motiu del desconeixement de la realitat de FGC. Només ho poden confirmar i detallar els soferts usuaris que els pateixen.