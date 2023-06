EL RETO DE DECIDIR. Vistos los resultados en ayuntamientos y comunidades autónomas, ha hecho bien Pedro Sánchez, en llamar a consultas a todo el pueblo español. Es así como se resuelven las dudas y las situaciones difíciles, en los países democráticos. Esta osadía / valentía / rapidez de reflejos, ha puesto en jaque a todos los partidos, y del buen o mal encaje, dependerán los resultados electorales. Sin tiempo para descansar ni lamerse heridas, todo vuelve al estado de activación de equipos, materiales y propaganda. Hay que explicar bien lo hecho, y dejar claro lo mucho que ha quedado por el camino. Este reto, será especialmente relevante, en Cataluña. Para algunos independentistas, nada mejor que tener en frente a PP i Vox, para declararles un nuevo embate, y demostrar que con la España eterna, no hay nada que hacer. Solo cabe irse. ¿Adónde? Ni ellos lo saben pero venden el producto como quien coge el coche y se va sin rumbo fijo. Un primer intento ya ha fracasado puesto que proponían hacer una única candidatura independentista, y nadie está dispuesto a perder escaños, presencia y compensación económica por una aventura, sin ninguna garantía. Un nuevo ridículo, añadido a muchos otros que provocan desmovilización en su electorado. Por el camino, en las municipales ERC se ha dejado cerca de 302.000 votos, y las Candidaturas de Unidad Popular (CUP) otros 43.000. Y de hecho, Junts, también ha obtenido un mal resultado si bien, parcialmente ocultado por el resultado de Xavier Trías, en Barcelona. Estos intentos de sumar siglas enfrentadas, tienen los días contados, y solo hay que esperar una semana para constatarlo. Sin ir más lejos, Oriol Junqueras, el presidente de ERC ya ha propuesto a Gabriel Rufián como cabeza de lista por Barcelona, sin reunir ejecutiva, ni convocar primarias ni consejo general. Curioso. Son los que dan lecciones a todo el mundo de democracia directa y participativa, y prescinden de todo cuando les interesa. En el campo de Junts, hay una interesante confrontación entre la actual portavoz, Miriam Nogueras con Jaume Giró, ex Consejero de Economía. Este pretende copiar el “modus operandi” del PNV, e incluso de Bildu, para demostrar que se pueden obtener réditos en Madrid, mientras tanto se espera llegue la independencia. En cuanto a la CUP, no saben qué hacer. Han tenido dos representantes que han servido para bien poco. Ni a favor, ni en contra, sino todo lo contrario. Una curiosa manera de perder y hacer perder el tiempo a todos. La pérdida de miles de votos, y con ellos algún alcalde y algunos concejales, ha removido las aguas, hasta el punto de que varias organizaciones territoriales piden la cabeza de la dirección. En resumidas cuentas, con estos hilos es imposible fabricar ningún tejido. Por mucho que hablen los partidos independentistas, de poco servirá. Al final, cada uno por su lado, y la mayoría de votantes, quietos, en sus casas. Hay aburrimiento, hartazgo de tantos embates, propuestas, batallas y amenazas absurdas. Si miles se han quedado en casa, cuando se jugaba a elegir concejales, alcaldes, consejos comarcales y diputaciones, ¿qué van a hacer para elegir puestos lejanos? Sin que sirva de precedente, tiene razón Jaume Giró, al decir que se pueden negociar importantes temas, en Congreso y Senado si se actúa de forma coordinada y eficiente. Solo hay que ver los resultados del PNV. Terminen como terminen estas batallas, sí hay amplias esperanzas, por parte de PSC de ampliar su representación y ganar claramente en el conjunto de Cataluña. El socialismo catalán ha aportado un gran número de diputados y senadores, y en éstas, no sé si irán tan lejos como cuando las encabezó Carmen Chacón ( DEP), pero disponer de Meritxell Batet, lo hace posible. Y la sociedad catalana, está ya harta de ver inutilidad en los planteamientos de los independentistas, ahora quieren ver eficacia. Llega el momento de decidir.