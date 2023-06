AJUNTAMENT DE BORREDÀ Il•lm. Sr. Alcalde – President En Joan Roma i Cunill, major d’edat, amb DNI XXXXXXXXXX, domicili al XXXXXXXXXXXXXX, de 08619 Borredà, i correu : xxxxxxxxxx. FA CONSTAR Que en els seus anys d’Alcalde- President, d’aquest municipi, es va produir un llarg conflicte pel pagament d’unes quotes / contribucions / aportacions, corresponents a la URBANITZACIÓ DE LA ZONA NORD, de Borredà. La participació privada, en compaginació amb la pública, es va establir en 9.300 euros, per parcel.la ( nou mil tres-cents euros) import i condicions que foren acceptades per tots els propietaris de les parcel•les i per tant també pel Sr. Josep Rota Pujol ( EPD).Es van signar les condicions, prèvies a les obres d’urbanització, les quals es van dur a terme en les condicions de qualitat i conformitat amb el projecte redactat i aprovat per totes les parts. La defunció de l’esmentat propietari produí uns efectes ni previsibles ni esperables per part de dues de les seves filles, les quals no van acceptar les condicions pactades, aprovades i signades entre l’ajuntament i el seu pare, iniciant un llarg conflicte que , a dia d’avui, no ha estat tancat, per quan aquestes dues persones, no han liquidat el deute pendent. Les dues parcel•les, urbanitzades, estan situades al carrer Lleida, de la zona nord, si bé no disposen de les indispensables connexions a la xarxa de clavegueram, ni a la d’aigua potable, a banda de tenir pendents l’arranjament de les voreres. Aquest incompliment de les condicions pactades i signades, comporta un greuge comparatiu envers la resta de propietaris de la zona nord, els quals tots han fet front a aquesta contribució. La venda de les parcel•les sense contribuir a les obres, suposaria no solament un greuge, sinó un enriquiment il•lícit, per la qual cosa, m’obligaria a portar el tema davant el tribunal que correspongui. Vull remarcar, igualment, que en el seu dia les dues germanes van manifestar la voluntat de fer-se càrrec del deute, i que ho farien tant bon punt, la meva persona no ostentés el càrrec d’alcalde- president. Fa quatre anys que he deixat de tenir aquest càrrec i tanmateix la promesa feta, ha quedat, de nou incomplerta. Es per tot el exposat que SOL.LICITA Es tingui per presentat aquest escrit, de petició i reclamació a l’Ajuntament de Borredà, perquè faci tot el que estigui a la seva mà, per a ingressar a les arques municipals, la part dels costos proposats, negociats, aprovats i signats, amb els antics propietaris dels terrenys de la zona nord, establerts en 9.300 euros per parcel.la, aplicant els interessos de demora corresponents, com a mínim, als darrers 5 anys. En el supòsit que les propietàries pretenguin posar a la venda les seves parcel•les, agafo el compromís de presentar denúncia per presumpte enriquiment il•lícit, i impedir la venda, si prèviament no s’ha liquidat el deute pendent. I perquè consti signa el present escrit a Borredà, el dia 20 de juny de 2023.