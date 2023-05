ELECCIONS MUNICIPALS DEL 28 DE MAIG DE 2023 PROGRAMA ELECTORAL – BORREDÀ – 2023 – 2027 LA NOSTRA PRIORITAT: VOLEM PODER CONTINUAR VIVINT I TREBALLANT A I PER BORREDÀ! Per un poble més viu, més inclusiu i més participatiu, on els serveis bàsics estiguin garantits i on tothom sigui benvingut. Un poble que es doni a conèixer, que tingui cura dels que hi vivim i que sigui capaç de generar noves oportunitats i llocs de treball. ELS EIXOS DEL NOSTRE PROGRAMA: • La lluita contra el despoblament i el canvi climàtic. Impulsarem les noves activitats i iniciatives per atreure persones i famílies, informant i facilitant a tothom la tramitació administrativa i d’ajuts, a totes les administracions superiors. Treballarem en un pla de reactivació del poble, que serveixi per atreure activitats : empreses tecnològiques, treball telemàtic, ... i permeti crear nous llocs de treball. Continuarem amb les actuacions públiques d’estalvi energètic, i producció d’energia, mitjançant plaques solars, a tots els edificis i equipaments públics. Facilitarem la tramitació dels projectes i estudiarem mesures per a fomentar la seva instal•lació, en el cas dels privats. L’aigua és un bé escàs. Potenciarem el consum responsable de l’aigua per reduir-ne el malbaratament i fomentarem el seu reaprofitament, tant en instal•lacions públiques, com privades. Vetllarem per la Instal•lació de les noves illes ecològiques de recollida i tractament de residus, per potenciar i millorar el servei, la recollida selectiva i el seu reciclatge. Exigirem una correcta i eficient gestió d’aquest servei i el compliment dels compromisos adoptats pel Consell Comarcal del Berguedà , qui té actualment la competència. • Els serveis a les persones: Mantindrem i ampliarem l’atenció a les persones, per millorar les condicions de vida a Borredà, així com els serveis i prestacions per a tots els nostres veïns: els que hi vivim sempre, els que venen com a segona residència, i els que hi són de pas. Defensarem una bona qualitat i proximitat de tots els serveis públics, exigint a les administracions competents, un bon funcionament i compromís amb els pobles petits, amb especial atenció a la sanitat, l’ensenyament, les infraestructures i les comunicacions. Defensarem i exigirem els serveis mèdics, en el consultori municipal. Vetllarem pel manteniment de l’escola a Borredà i treballarem perquè s’incrementi el nombre d’alumnes. Mantindrem tants serveis com faci falta per atendre degudament totes les persones que els necessitin, amb especial atenció a la gent gran i a tot l’àmbit de benestar social. Demanarem i exigirem el compliment de les promeses d’altres administracions públiques tals com: servei de caixer automàtic, renovació de la C-26, millora de les comunicacions i altres carreteres, de la banda ampla, etc... • Promoció cultural i turística. Mantindrem totes les activitats, festes, festivals, fires i tallers que s’han dut a terme aquests últims anys, i impulsarem altres activitats culturals, turístiques, esportives i de lleure, pensades tant per a la gent del poble com per als turistes. • Participació ciutadana. Volem escoltar tothom i promoure la participació ciutadana en les diverses activitats municipals i decisions polítiques. Facilitarem la creació de noves comissions o consells sectorials, la participació d’associacions existents, en l’organització d’activitats i la presa de decisions municipals. Impulsarem noves consultes populars sobre projectes concrets, l’elaboració dels pressupostos municipals o altres actuacions al municipi. Treballarem per millorar la comunicació amb els veïns per mitjà de les xarxes socials o recursos de l’administració electrònica, noves tecnologies i millora de la pàgina web. • Promoció econòmica. Vetllarem per obtenir, el màxim de subvencions i d’ajuts tècnics i econòmics, de les administracions públiques autonòmiques, estatals i europees per desenvolupar, el màxim possible, els nostres projectes; sense incrementar la pressió fiscal del municipi. Gestionarem amb transparència i de manera eficient i eficaç tots els recursos municipals. LES PRINCIPALS PROPOSTES DEL NOSTRE PROGRAMA: 1.- Acabar les actuacions començades i previstes en el pressupost aprovat pel 2023: • Perforació i connexió a la xarxa general d’un nou pou d’aigua potable. • Construcció pou i sistema de bombeig de les aigües brutes del Carrer de la Creu. • Construcció dels porxos laterals de la capella del cementiri finançat pel PUOSC 2023. • Renovació de la Plaça Major i primer tram carrer Manresa, finançat amb el PUOSC 2023-2024. • Segona fase de renovació de la teulada de la serradora, per retirar l’amiant. • Execució del Pla de camins municipals i pla de prevenció d’incendis forestals. 2.-Executar el projecte dels acabats del magatzem municipal i tot el seu entorn. 3.- Executar la reobertura de l’antic pas de traginers, situat a Can Font, i que donava accés a la Placeta. 4.-Treballar per a estudiar i decidir el destí i rehabilitació de tot l’edifici de Can Font, procurant obtenir el màxim de finançament i facilitar-ne la ràpida execució. 5.- Millorar les instal•lacions i serveis del local Puigmal: sistema de calefacció, instal•lació elèctrica, millora dels lavabos, aïllament tèrmic i de soroll. 6.- Alienar les parcel•les municipals per a la construcció de nous habitatges i per disposar de diners a invertir en noves actuacions municipals com l’edifici de Can Font. 7.- Millorar i ampliar l’equipament i aparells de tota la zona esportiva i del parc lúdic. 8.- Mantenir i revisar tot el mobiliari urbà, parcs i jardins i zona esportiva del municipi. 9.- Executar el projecte del Pont del Molí de la Font, amb la construcció d’un pas inundable. 10.- Redactar i dur a terme un pla per millorar la mobilitat, circulació i accessibilitat al casc antic. 11.- Estudiar la millora de l’enllumenat públic, amb punts de llum fotovoltaics, als nuclis del Pont de la Sorra, Coll del Bas i altres punts foscos. 12.- Estudiar i millorar el circuit i passos de vianants a la travessera urbana de Borredà. 13.- Instal•lar més plaques solars, en els edificis, equipaments i construccions de l’ajuntament. 14.- Posar en funcionament nous dipòsits de recollida d’aigües pluvials, per a usos de reg i neteja de la via pública. 15.- Gestionar amb diferents empreses i administracions la millora i implantació d’un bon servei d’Internet a tot el terme municipal, sigui per fibra òptica, sigui via satèl•lit. 16.- Estudiar les possibles alternatives per a disposar d’un nou edifici que compleixi les condicions d’un equipament polivalent. 17.- Estudiar la redacció d’un Pla de foment de cases i pisos deshabitats per a posar-los al mercat de lloguer i estudiar l’atorgament o tramitació d’ajudes o bonificacions. 18.- Treballar pel manteniment i regulació de l’ús d’espais naturals com la Riera de Merlès, Riera Margançol, i promocionar rutes de senderisme i llocs d’interès. NO ET QUEDIS A CASA. VOTA! Borreda, maig de 2023.