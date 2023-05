PARTIDARI DE PACTES A BERGA , I EN EL CONSELL COMARCAL. El poble ha parlat i a la vista dels resultats, s’han d’estudiar les opcions per a conformar equips de govern, estables i eficients. A Berga, es donen dues alternatives de govern. La continuïtat de CUP i ERC que ha perdut vots i regidors, i ha suposat un dels pitjors mandats, a nivell de governació i gestió. Sumen 8 regidors, de 17 en el Consistori. O l’opció alternativa, amb CM – Junts, PSC-CP, i BEGI. Un tripartit, amb clares coincidències programàtiques i similars objectius. No suposa cap contradicció a nivell ideològic i es pot construir un sòlid programa de govern, com per garantir estabilitat, agilitat i eficiència, en l’acció de govern. Sumen 9 regidors = majoria absoluta. Sóc clarament partidari del tripartit, i a la vista de l’allau de trucades, visites, missatges de persones molt significades de la ciutat, crec que sintonitzaríem amb la voluntat d’una gran majoria de berguedans i berguedanes. CONSELL COMARCAL- 19 MEMBRES. Del resultat de les municipals, se’n deriva la composició del nou Consell Comarcal, amb diverses opcions. Si volen sumar ERC ( 6 ) amb CUP ( 3) es queden en 9 de 19. Per arribar a la majoria absoluta, els caldria sumar-hi algun representant de les candidatures independents. La de Gironella ( 2 ) o la d’Avià ( 1). Una altra opció és la de Junts ( 5 ), amb PSC ( 2) i les dues Agrupacions d’independents Gironella ( 2 ) i Avià ( 1), sumen 10 de 19. Es a dir, majoria absoluta. Sóc clarament partidari d’aquesta opció per quan es conforma un altre tripartit entre Junts – PSC – Independents, amb característiques plenament viables per governar amb coherència, fiabilitat i eficàcia. En el Consell Comarcal ha d’haver-hi canvis destacats com per reforçar-lo en la seva tasca de mancomunació i gestió de serveis supra municipals.