LAS MUNICIPALES EN CATALUÑA. A veces, toca discutir sobre lo que nos une, y otras sobre lo que nos diferencia. Si miramos datos y resultados, la existencia de partidos locales, o estrictamente “regionales” (aquí los llamamos, “nacionales”) modifica el mapa municipal de forma muy relevante. En España, hablamos de los grandes partidos nacionales / estatales, con añadidos más pequeños, pero de ámbito nacional, y luego hay los regionales que solo se presentan en sus circunscripciones. Para las municipales, en Cataluña, cuentan y mucho tanto ERC como Junts. En mucha menor medida, las CUP (candidaturas de unidad popular), y algunas candidaturas independientes, agrupadas bajo nombres diversos. Pues bien, después de años de travesía del desierto, por culpa del desastroso proceso independentista, finalmente el PSC ha vuelto a primera fila. No solo ha conservado las grandes ciudades que habían resistido todos los embates, sino que ha ganado en las 3 capitales de provincia: Gerona, Lérida y Tarragona. Y en Barcelona, ha obtenido un segundo lugar, a milímetros del primero, como para tener juego en la batalla por la alcaldía. Veremos. Lo que quiero destacar es el enorme cambio respecto de las anteriores, de 2019. En éstas, ni debates ni conflictos por la independencia. La eterna reivindicación que lo empantanaba todo, ha quedado, ya no en segundo plano, sino en un cuarto o quinto. Hemos conseguido girar página, y no sé si gracias a todos los esfuerzos hechos por Madrid, en tanto que gobierno, y el PSOE, en tanto que partido, ha pagado algún peaje electoral. Para los que padecimos, en vivo y en directo, todos los embates del proceso, hemos agradecido y apoyado sin fisuras las decisiones políticas y legales, para superar aquella etapa. Pero, me pregunto, y seguro nos preguntamos muchos, ¿lo han entendido los españoles? ¿han sabido valorar el inmenso daño que producía el proceso, no solo a Cataluña y los catalanes, sino al conjunto de los españoles? Toda acción valiente, conlleva peligros y consecuencias. También el peaje de tener que pactar con ERC i Bildu. Se han sacado importantes leyes, gracias a estos apoyos, pero cada uno ha supuesto enfrentamientos, críticas y acusaciones que no siempre quedan en el limbo. Muchas van calando, poco a poco, y dejan un poso que pasa cuentas, en el momento de votar. Aquí, tanto ERC como Junts, por su constante enfrentamiento y pugna por demostrar cuál es más independentista, han causado graves daños al proyecto socialista. Tanto ruido, tanta inestabilidad, añadida a la de Podemos y sus satélites, dan para toda clase de demagogia y populismo. Si a todo ello, añadimos las incógnitas que nos depara el futuro, facilitan a muchos votantes, o que no vayan a votar, o que voten a cualquiera de los que les ofrecen soluciones rápidas y eficientes. De aquí, el mapa municipal y autonómico, surgido de la jornada electoral de ayer, 28 de mayo. Un mapa muy distinto del catalán porque aquí no había autonómicas, y en las municipales el PSC, solía sacar nota. Ha vuelto a los buenos tiempos, y en buena parte se lo debe al fracaso del proceso y al largo post proceso, en el cual el gobierno central y el PSOE han tenido un inmenso protagonismo. Para nosotros, estas municipales, son el preludio de las del Parlament, que tocarían a finales de 2024 o principios de 2025. Nos hemos situado en una posición inmejorable para alcanzar el objetivo de situar a Salvador Illa, en la presidencia de la Generalitat. Tiempo al tiempo.