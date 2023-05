L’ ANC DE BERGA, CREU PODER FER XANTATGE. Encara hi ha il•lusos que creuen poder imposar les seves condicions, als candidats a les eleccions municipals del 28 de maig. Es el cas de l’ANC de Berga, que va enviar una mena de document, amb les condicions per a no ser titllats de traïdors, als qui no el signessin. PRIMER OBJECTIU: No signar ni acceptar cap vot de partits que es consideressin fidels a la Constitució. !!!! Ells en diuen, defensors de l’article 155. Pel que es veu, son ells els qui donen carnet de demòcrata català, no comparable a demòcrata espanyol, o simplement demòcrata sense adjectiu. Aquesta gent es pensa que poden copiar tàctiques i tècniques mafioses, com van fer durant els anys de procés independentista. Alguns encara no s’han assabentat que el procés va fracassar, i no tornarà. No deixarem que torni, tots els qui som fidels a l’Estatut d’Autonomia de Catalunya i per descomptat, a la Constitució espanyola. Així, doncs, sembla que de 7 llistes, presentades a Berga, l’haurien signat la CUP i ERC. Senyors meus, l’èxit és ben a la vista, i aniran comprovant altres èxits, al llarg del proper mandat, en forma de rigorós compliment de la legalitat vigent. I si tant entusiastes son de la desobediència, com és que no han mantingut els llaços grocs que un dia omplien la façana de l’ Ajuntament de Berga ???? On son les estelades que onejaven en diferents indrets de la Casa Consistorial ??? On han anat a parar cartells i pancartes, durant l’etapa preelectoral i electoral ??? Com pot ser aquest entusiasme en voler fer signar, sota amenaces de reclamar no es voti a qui no signi, i obtenir aquest rotund fracàs ??? Com és que ningú dimiteix ??? Els promotors i autors, haurien de ser conseqüents i procedir a la seva renúncia, vist que de 7 candidatures, només 2 diuen ells que han signat. De fet, tampoc ho hem vist, de manera que no hi ha cap seguretat que hagin dit la veritat. I si, d’aquí pocs dies, els dos suposats signants, traeixen el document ??? Què passarà ??? Se’ls enviarà a les tenebres de l’infern ??? Seran considerats mal catalans ??? En fi, és penós veure com queden alguns il•luminats que encara creuen poder influir i manar, amb l’ús de xantatge contra els qui creuen haurien de ser fora de la democràcia. Ells son els que volen impartir els carnets de bons o dolents, en funció de qui decideix com ha de ser el país. No se’n sortiran. Han quedat retratats i el ridícul és ostentós. !!!!