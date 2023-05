INCOMPRENSIBLE I VERGONYÓS RETARD – POLÍGON COMARCAL D’OLVAN . Mai de la vida hagués imaginat que 15 anys després ( QUINZE ), el tant reivindicat, promès i compromès POLÍGON COMARCAL D’OLVAN, estigués sense acabar. I ja no la totalitat, ni tant sols la meitat. Som molts els qui vàrem reivindicar la creació d’aquest Polígon comarcal, una vegada esgotat el de La Valldan . També vam apostar per un de gran, en comptes d’anar a plantejar alguns de petits, en pobles de la comarca. Així, doncs, ajuntaments, consell comarcal, diputats al Parlament, vam pactar un lloc cèntric, ben comunicat, i de grans dimensions. Concretament en el municipi d’Olvan i de 100 Hes. Acceptant una primera fase de 50, per continuar després, en funció de la demanda. Estic parlant de l’any 2007, i de negociacions tingudes amb el Conseller de Política Territorial i Obres Públiques, Quim Nadal, i de posar a treballar l’INCASOL, amb una primera dotació de 6,5 milions. Una vegada feta, paràlisis, silenci i tota mena d’excuses per a no culminar la feina. Empreses interessades que veuen passar els mesos i els anys, sense opció a instal·lar-s’hi. Represa de negociacions, dos o tres anys enrere, amb el compromís ferm de tenir-ho tot a punt per a finals de 2022. Estem ja en el 2023, sense cap garantia de finalització i posada en funcionament. Estem davant d’un incomprensible i vergonyós retard d’una obra estratègica per la comarca. Sabem d’empreses interessades, i tanmateix els mesos passen i ningú surt a garantir la culminació del projecte, amb el 1,8 milions que faltaven. Una mostra més, de la inoperativitat d’aquest Govern.