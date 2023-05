ERC, PLANTILLA REDUCIDA. Hay que conocer las interioridades de los partidos para comprender algunas de sus decisiones y actuaciones. En la mayoría, se cumple el refrán popular de “dime de que presumes y te diré de lo que careces”. Nada más cierto en el caso de ERC. Un partido muy antiguo, por su creación, y muy anticuado por su funcionamiento. Los diversos intentos para modernizarlo y hacerlo más operativo, han fracasado, de forma que los actuales dirigentes ni se lo proponen. Prefieren seguir con sus contradicciones, para no caer en otra de sus habituales crisis, y más ahora en que ocupan la presidencia de la Generalitat. El principal problema, es su concepción, su organigrama y la confusión de objetivos. Se declaran de izquierdas pero pactaron con la derecha que representaba Jordi Pujol, y pueden compatibilizar proyectos progresistas, con otros claramente populistas. Se proclaman independentistas de toda la vida, pero flaquearon en los momentos decisivos del proceso. Mantienen artificialmente a su secretaria general, Marta Rovira, en Ginebra (Suiza) para poder explicar que ellos también tienen una “exiliada”. De hecho, una simple fugitiva de la Justicia, que vive “a cuerpo de reina”, con un espléndido sueldo, y otras prebendas, a cambio de explicar que no puede volver, para no caer en las garras de la pérfida Justicia española. Y como excéntrica curiosidad, resulta que el presidente Aragonés, no es el primero en el mando del partido, sino el tercero. Por delante tiene al presidente Oriol Junqueras, con una larga inhabilitación para cargos institucionales, y a Marta Rovira, como Secretaria General. Esta anomalía produce efectos contrapuestos a nivel de partido, por cuanto el presidente de la Generalitat, puede impulsar proyectos que pueden ser desautorizados por el partido. Y al revés. Para muchos, la llegada a la presidencia y al gobierno, permitía pensar en un incremento notable de la militancia, cosa que no se ha producido. Al contrario, ha habido una importante desafección, motivada por la desmovilización del electorado más independentista. Se pueden llamar independentistas, pero en realidad gestionan y buscan aprovechar el autonomismo. Ésta es la principal crítica que reciben de Junts x Cat que se otorga el papel de ser los únicos auténticamente defensores de la independencia. Pero, si un problema ha tenido y tiene ERC, es la carencia de cuadros preparados. A diferencia del PSC que siempre puede pescar en los caladeros de los grandes municipios que gobierna, ERC no los tiene, de modo que ha tenido que fichar a independientes, poco fiables, y acoger cuantos cuadros socialistas marcharon, por finalización de actividad, y fueron reciclados para otros cargos, en ERC. Hay muchos, pero quizás los más llamativos son Ernest Maragall, candidato a la alcaldía de Barcelona, Quim Nadal, consejero del Gobierno para las universidades, o J.I Elena, consejero de Interior. Con ellos, marcharon los que habían cumplido su etapa en el PSC, y ya no contaban para repetir en ninguno de los puestos disponibles. Fue el momento en que proclamaron su fe independentista, a cambio de un cargo, en ERC. La carencia de plantilla propia se observa en el funcionamiento del Gobierno, del Grupo Parlamentario o de la representación en el Senado y el Congreso, con un portavoz realmente sorprendente como Gabriel Rufián. Nunca el nivel había bajado tanto, como en estos tiempos. Y a falta de plantilla, algunos tienen que competir por otros cargos, como Rufián en Santa Coloma de Gramanet. Ahora quiere ser alcalde. Está visto que no lo será, pero se cree tan importante que quiere demostrar poder estar en todas partes, y salir airoso. Los ciudadanos lo pondrán en su lugar. En cuanto a la Generalitat, son tantas las deficiencias y la mediocridad que en cuanto se convoquen las próximas elecciones, su destino estará escrito: pasar a la oposición. El país no se puede permitir, tener un gobierno como el actual. Es hora de cambio, hora de eficacia, hora de buen gobierno.