ERC I LES NORMES ELECTORALS. Un dels principals factors perquè un país, un Estat, sigui considerat “democràcia plena”, és l’estricte compliment de les normes electorals, de manera que no hi hagi cap dubte sobre la seva netedat i escrupolositat. En els 45 anys de democràcia recuperada, hem celebrat vàries desenes d’eleccions, i votacions, i mai, repeteixo mai, s’ha posat en qüestió cap d’elles. Fossin municipals, autonòmiques, generals o europees. Tampoc, en el cas dels referèndums oficials. Un dels factors d’aquest rigor, estar, en encarregar al Ministeri de Justícia, vetllar per l’estricte compliment de totes les normes electorals. A cada convocatòria, es constitueixen les Juntes Electorals de Zona ( JEZ), les provincials, i finalment la central. Cadascuna resol els problemes en el seu àmbit, i sempre hi ha un nivell superior a qui recórrer , en cas de desacord. I les regles de joc, comencen en el mateix instant de la convocatòria. La primera circular que envia la JEZ, territorial, és requerir a tots els Ajuntaments, la neteja de tots els espais institucionals, perquè quedin lliures de símbols, pancartes, banderes no oficials, cartells....Tots han d’estar al servei de tots, sense excepció. A partir d’aquí, es van tancant les etapes previstes, fins arribar a la data de votació i a les posteriors de revisió i proclamació de resultats. El millor camí, la millor via, és complir i fer complir aquestes normes, en bé de tots i cadascun dels ciutadans. Dit això, no s’entén com uns pocs ajuntaments es permeten saltar-se les normes i pensar que no son vàlides per a ells. En pocs dies, hem constatat com els ajuntaments de Sant Fruitós i Navarcles , a la comarca del Bages, i Solsona, a la comarca del Solsonès, havien mantingut llaços grocs, a les cases consistorials. Increïble incompliment de la circular rebuda, i d’unes normes que tots els qui portem quatre dies, en política, sabem que s’han de complir, des del primer moment. Es lamentable haver de recordar les regles de joc, a un partit que sovint vol donar lliçons a tort i a dret, de democràcia i representativitat. Sol passar que qui vol donar més lliçons, és qui més n’ha de rebre. En qualsevol cas, no hi ha excepcions, a les regles, i així s’ha comunicat oportunament. Tanmateix tinguem-ho present per a futures conteses electorals, i ara mateix, pensem com actua un partit, en un moment tant transcendental com és la preparació i regulació electoral.