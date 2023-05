EL PSC, EN EL CENTRO DE LAS MUNICIPALES. Ya en la recta final de las municipales del día 28, el PSC ha recuperado la centralidad que había ostentado, antes del proceso independentista. La batalla de Barcelona, se ha ido decantando a favor de Collboni, después de la entrada con fuerza de Xavier Trias. Empezó demasiado pronto la campaña y llega desfondado a su final. Las fuertes contradicciones internas, no le permiten presentarse como el candidato, libre de cargas, con las que se presentó. Y Ada Colau, ha hecho tantos enemigos que no parece tener ningún partido dispuesto a pactar con ella. Tampoco su partido tiene fuerza en el área metropolitana, de manera que si no llega a la alcaldía, los Comunes de Podemos, van a tenerlo muy complicado para sobrevivir. En cuanto a ERC, su candidato en Barcelona, Ernest Maragall no está en su mejor momento. Aparece cansado y sin fuerzas para competir en un campo de juego, muy diferente al que le permitió ganar, hace 4 años. Tampoco tiene socios disponibles, de modo que su probable destino es continuar en la oposición. Por lo que respecta el área metropolitana de Barcelona, no aparecen candidatos capaces de desplazar el PSC de las grandes ciudades: Hospitalet, Santa Coloma, Cornellá, Gavá, …., incluso todo indica la posibilidad de recuperar Terrassa, la tercera ciudad, por número de habitantes de Cataluña. Y mirando los debates de las capitales de provincia: Girona, Lleida y Tarragona, se ven asequibles al PSC, a pesar de que ERC se aferra a las dos que preside: Lleida y Tarragona. Ni uno ni otro, obtienen buenos resultados en diversas encuestas aparecidas los últimos días. Así, que el PSC podría volver a presidir las cuatro, un objetivo de primer nivel que daría alas a ganar las próximas elecciones al Parlament. Y sí, en Cataluña, solo hay campaña para las municipales, pero todos tenemos las del Parlament en la cabeza, puesto que ERC gobierna con solo 33 diputados, sobre 135. Esta pequeña minoría puede funcionar unos pocos meses más, pero no como para culminar la legislatura. Para ERC, las municipales son vitales para demostrar que aguanta. Pero sobrevivir sin avanzar, no les permite encarar las del Parlament con buenas perspectivas. En las pasadas, de 2019, hicieron un amplio despliegue por todo el país, con muchos alcaldes de pequeños municipios, pero ahora se juegan las pocas capitales de provincia y de comarca. Cada una que pierdan, bajan unos escalones en su poder municipal, básico para mantener el autonómico. De hecho perdieron las autonómicas, en manos del PSC que les avanzó en 50.000 votos. Si en estas municipales el PSC avanza, será en detrimento de Junts y ERC, con lo cual se situará en inmejorable posición para revalidar las del Parlament, obteniendo mejor ventaja como para poder formar gobierno. Esto es lo que se juega en las municipales del 28 de mayo. Salvador Illa, ha sido acompañante y refuerzo de todos los candidatos, pero muy especialmente de los cabezas de lista de las capitales, de provincia y de comarca. Esta presencia ha reforzado a todos, también a él, como claro presidenciable cuando se convoquen las del Parlament.