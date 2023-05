CUP – BERGA, FINAL DE TRAJECTE. A pocs dies ja, de la gran decisió, Berga, l’encara amb un gran nombre de candidatures, que podria fer molt complicada la formació de govern, si és que la gent no decideix escurçar-la per l’acció directe dels seus vots. Permeteu-me pensar, que així serà. Després de la decebedora experiència de la CUP en el govern, Berga ha d’emprendre un camí molt diferent, en objectius, però sobretot en gestió. Els vuit anys passats, han estat una cursa per no anar enlloc. Els primers anys, molts anuncis d’embats, resistència i enfrontaments dialèctics, però , res de calaix. D’aquells propòsits, no n’ha quedat res, perquè han comprovat que ni la gent segueix directrius ni propostes insensates, ni la Justícia i l’estat de dret, es doblega perquè uns pocs regidors vulguin fer una guerra pel seu compte. Tot està legislat, tot està planificat com perquè ningú es pugui saltar les lleis vigents, per una simple voluntat de figurar. Així, doncs, arribem a les noves eleccions municipals sense cap símbol, cap bandera, cap pancarta a la casa consistorial, que trenqui l’harmonia legal. Cap ni un. S’han acabat els embats, i ara es vol fer balanç dels dos mandats com qui hi hagi arribat amb els deures fets. En absolut. Si mirem la ciutat des de dalt a Queralt, o des dels mateixos carrers i places, veiem la molt poca feina feta. Veig l’edifici del CAT, tancat i barrat, de la mateixa manera que 8 anys enrere. Veig els vells Jutjats, tancats i barrats, sense cap ús concret. Veig els busos en el mateix lloc, amb una administració impròpia del segle en que estem, i en comptes d’apostar per una gran estació, en un gran lloc, s’accepta la proposta de la Generalitat. Veig l’immens forat de la Rasa dels Molins, tal com estava anys enrere, donant mala imatge i desaprofitant una zona que podria ser de gran vitalitat i utilitat per a tots els berguedans, de dintre i de fora. Veig façanes, deteriorades, guixades, dintre i fora del nucli antic, i constato com la Ronda Moreta es va remodelar per a implantar un autèntic nyap que algú, en els propers temps haurà d’arreglar. Veig falta de dedicació i sobretot de capacitat de gestió com per transformar i renovar la ciutat. Sempre he dit que no és fàcil governar Berga. No ho és perquè es un poble gran o una ciutat petita, i no disposa de suficients ingressos com per encarar els grans projectes que s’han de dur a terme, però d’aquí la importància d’aprofitar els que concedeixen altres administracions. S’han desaprofitat grans ajudes de Diputació, del Govern de la Generalitat, del Govern Central i encara més de la UE, en uns moments que tots els ajuntaments actius i ben connectats obtenen grans inversions dels fons Next Generation. Ha faltat preparació, dedicació, i idees clares i precises del que calia fer, i com dur-ho a terme. Es hora de donar pas a nous actors i nous partits, i en aquest gran repte, el Partit del Socialistes de Catalunya, ha elaborat i preparat una candidatura sòlida, amb un cap de llista, Abel Garcia, que ha demostrat, preparació, idees clares i capacitat per dur la ciutat cap on li fa falta. Els berguedans teniu la paraula.