CON EL PP, NADA ES SEGURO. Francamente, no me esperaba un liderazgo de Núñez Feijoo tan débil, desdibujado, anárquico y sobretodo tan impropio de un supuesto “hombre de Estado”. Me parece increíble verlo dudar en todo momento y lugar, sobre temas que debería tener en la cabeza, desde el primer momento. No hay que pedir peras al olmo, pero a quien ha estado años gobernando una Comunidad Autónoma se le supone conocer las estructuras de Estado y el principio básico de que, incluso en la oposición, hay que votar cuestiones de Estado. Me parece increíble sostener una flagrante ilegalidad constitucional, como la no renovación del Consejo General del Poder Judicial. En cualquier otro país, de larga tradición democrática, una decisión como ésta supondría la descalificación del líder de la oposición, para concurrir a las elecciones. Y es que si se incumple la Constitución por un tema, se puede incumplir por cien. No entiendo su estrategia y la de su equipo, a no ser que solo confíen en los fanáticos para que les voten. Es que la gente normal, tiene que ver un peligro en sus dudas, en sus respuestas estrambóticas ante problemas muy serios. Y en sus constantes deslealtades ante retos muy relevantes para el presente y futuro de España. En cuanto a sus asesores, deberían asistir a cursos de mayor nivel, para saber que no se acepta nunca que un líder vaya a quejarse ante la UE por temas domésticos. Es de un ridículo estelar, ir a llorar a Europa para explicar que aquí no le queremos suficiente o no le hacemos caso. ¿Cómo es posible semejante chiquillada? O pretender visitar las tropas españolas desplegadas en el extranjero, para tener alguna foto para el recuerdo. O criticar todas y cada una de las decisiones del Consejo de Ministros. ¿Alguna habrá que el PP también acordaría? ¿O no? Pero lo más preocupante es que con ellos en el gobierno, nada es seguro. Ningún avance adquirido, estaría seguro. Pueden hacer y decir todo lo contrario de lo que han afirmado, hasta el punto de retroceder a tiempos pasados. Muy pasados, como para imaginar una vuelta atrás. Pues, nada es imposible, a la vista de quienes están al mando del partido, y más en estos tiempos en que pretenden pasar a VOX, incluso por la derecha. Estamos viendo estos días que incluso temas tan delicados como el futuro del Parque Nacional de Doñana, puede estar en peligro, por unos puñados de votos. Su concepto de gobierno, consiste en ocupar el poder y desde allí decidir el futuro pensando en los intereses de sus cargos de partido i/o institucionales. Un auténtico peligro para la democracia y para la honestidad. No tienen barreras ideológicas, puesto que imperan los intereses, y ante los intereses todo está sujeto a interpretaciones y cambios. Lo vemos en Doñana, pero lo podemos trasladar a cualquier otro tema y territorio, empezando por Madrid- capital y Comunidad Autónoma. Y sirven de modelo para el resto de España. En Cataluña, su peso electoral es inapreciable porque la han convertido en una sucursal de sus posicionamientos, sin que haya nadie que les explique de qué van las cosas. Se hacen una composición de lugar, y apuestan por cualquiera, para llevar a cabo sus políticas, decididas desde centenares de quilómetros, pese a quien pese, acaben como acaben. Al final, representación testimonial, a la espera de cambiar de director de la sucursal, por afinidad personal o simple capricho del destino. Nos debe preocupar esta radicalización de posiciones y sobre todo la inseguridad en lo que pretender llevar a cabo. No hay ruta definida, ni ideología ni proyecto de país, simplemente ocupación de poder. Y si llegan a ocuparlo de forma pactada con VOX vamos a tener problemas de magnitudes inimaginables, pero posibles. Para evitarlo hay que lanzarse a cambios profundos, radicales, para dejar claro a los votantes que no solo se atacan los grandes problemas, sino que se proponen grandes soluciones. Temas como el acceso a la vivienda, ayudas a la creación de empleo, fomento de la formación, cuestiones medioambientales, de movilidad, etc., han de formar parte de las prioridades del gobierno y de los programas electorales. La batalla de las municipales y autonómicas, demostrará si el mensaje ha llegado y con qué fuerza. Después ,habrá que reforzar y corregir lo que no haya dado los frutos esperados. Pero la gran prioridad se mantiene: impedir un gobierno PP – VOX, que sería nefasto, para el conjunto del país.