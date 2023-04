VENEDORS DE FUM. Amb major o menor intensitat, és habitual per part d’alcaldes i presidents, anunciar properes inversions en infraestructures, equipaments i serveis, quan s’acosten eleccions. Moltes vegades passa que gestions de llarg recorregut, culminen a pocs mesos o setmanes, i es tenen ganes d’anunciar-les per demostrar la bona feina feta. Aquests anuncis son totalment comprensibles i acceptables. No ho son, en canvi, tots aquells que abusen de les necessitats de la gent, per fer veure que tenen a tocar la solució. En poques setmanes, he fet una llista immensa d’anuncis del Govern, en relació a prioritats de la Catalunya Central. Segons el Govern, ara farà tot allò que fa quatre, vuit o deu anys , espera veure la llum. Estació de Busos, a Berga, variant de Sagàs, noves línies de bus, ampliació carreteres amb mediana protectora, ampliació depuradores, i un llarguíssim etcètera, per la qual precisaria un parell de pàgines de diari. A banda de la trampa que suposa treure del calaix totes les reivindicacions territorials, n’hi ha una altra, referida al seu finançament. Si no s’és atén , tant aviat parlem d’inversions a 2 anys vista, com a 5, o 10. Aleshores ,podem veure xifres immenses, que deixen per a més endavant poder-les pressupostar. Ho sento, però no m’ha agradat mai vendre la pell de l’ós , abans de caçar-lo, i ara i aquí no és de rebut que un Govern amb un suport mínim en el Parlament, es permeti anunciar grans inversions, en diner que no té o no sap si tindrà, entre altres coses ,perquè fins i tot salta de legislatura. No som país de grans planificacions, i encara menys de fer previsions a mig i llarg termini. En primer lloc, per falta de costum, i en segon lloc ,per la incertesa sobre el futur. Qui pot preveure el límit d’aquesta legislatura, qui pot fer previsions per a la propera ? Es evident que tot i les incerteses, els governs han de planificar a mig i llarg termini, però deixant-ho clar a la ciutadania. No és el mateix dir que es prepara un Pla de millora de les carreteres secundàries, a executar en els propers 15 o 20 anys, que posar-ho com una proposta immediata, que aquest Govern, durà a terme. Una cosa és planificar, una altra és enganyar. Ara mateix podria enumerar una vintena d’infraestructures, equipaments i serveis que porten anys d’espera, en el conjunt de la Catalunya Central. Aleshores, demano transparència i claredat al Govern, per deixar clar, el que es dissenya i el que es portarà a terme. De moment, tot el que està pressupostat, és factible de veure la llum, la resta, haurà d’esperar a futurs pressupostos i futures negociacions amb altres partits polítics. Hi ha moltes promeses incomplertes com per afegir-ne d’altres. Acostumem-nos a complir, abans que fer noves promeses, de molt incert compliment.