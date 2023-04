UN BON MOMENT PER A FER NETEJA !!! Convocades ja les eleccions municipals, pel diumenge 28 de maig, és el moment ideal per a fer neteja de simbologia independentista, allà on encara sigui present. De fet, tots els alcaldes/alcaldesses han de saber que estan prohibits tots els símbols, totes les banderes, tots els cartells, pancartes, etc, de caràcter partidista. A vegades, es critica Espanya per a moltes coses, ben poc rellevants i en canvi, no se la fa mereixedora de grans elogis per un motiu ben evident i incontrovertible: cap elecció, de cap mena, ha comportat discussió sobre l’estricte, puntual i rigorós resultat. Portem prop de 50 conteses electorals de tota mena: municipals , autonòmiques, generals, europees, referèndums, i no trobareu ni una sola taca en el seu desenvolupament i resultats. El perquè cal buscar-lo en l’encert en confiar a la Justícia, la responsabilitat de constituir les Juntes Electorals, i fer-les plenament fiables, àgils i decisòries, a l’hora de prendre part en els processos. I aquí, hi participen tots els partits, mitjançant el nomenament de representants, que tenen veu, però no vot, en la majoria de decisions, però poden intervenir per a supervisar, controlar i si cal, presentar peticions de revisió d’acords o resolucions. El mateix acte de recompte públic, preveu que cada partit pugui tenir-hi apoderats o interventors, com per comprovar que tot el procés sigui impecable. Després, es tornaran a llegir les actes i a revisar els vots “discutits o controvertits” prenent la decisió definitiva. En resum, que s’ha arribat a un molt elevat grau d’eficiència i rigor que ja voldrien molts altres països del món. Dit això, ja a les passades municipals, vaig ser especialment rigorós en l’exigència de fer treure tota simbologia independentista de totes les infraestructures, equipaments i serveis municipals, o públics, en general. Tinc intenció de repetir experiència, deixant clar que cap municipi pot tenir excepcions. Ni estelades, ni llaços, ni pancartes, ni cartells partidistes poden figurar en cap lloc públic. La comunicació, foto inclosa, a la Junta Electoral de Zona, dona lloc a una immediata resolució dirigida a l’ajuntament pertinent, amb unes hores per donar compliment al requeriment. Cas contrari, les conseqüències son dures i immediates. Es el que crec s’ha de fer arreu del país. No pot ser que a hores d’ara encara tinguem en determinats ajuntaments, escoles, biblioteques, pavellons esportius, ... símbols d’un passat fracassat, però que no ha estat esborrat. La gent ha de poder anar a votar, amb la feina de neteja feta. I precisament aquesta feina ha de fer possible que no s’hagi de repetir. Durant anys, les entitats i partits independentistes van creure que el país era seu. Van omplir el territori de pals i estelades que ara mostren la seva esfilegassada figura, o llaços descolorits que espatllen el paisatge, i algunes pancartes que ja ni se sap què deien. Son les restes del naufragi. Algunes no les podrem fer treure, però totes aquelles que estiguin sota la nostra jurisdicció, han de ser retirades, per respecte a tots els ciutadans i ciutadanes. El 28 de maig, és una nova mostra del triomf de la democràcia. Ningú el pot espatllar.