TV3 Y SUS AMOS. Para los poco informados de la realidad de los medios de comunicación públicos en Cataluña, les diré que son y han sido la auténtica fuerza de choque de las entidades y partidos independentistas. Sin estos medios, el proceso hubiera durado unas pocas semanas. Hay que conocer la estructura y funcionamiento de estos medios para comprender cómo se pueden producir polémicas como la que vivimos a raíz de una supuesta burla, parodia, esketch de mal gusto, en la cual se hacía mofa de la Virgen del Rocío. Para algunos, muy bien pagados empresarios, afectos al régimen, tienen en TV3 su segunda casa, donde hacen y deshacen a su gusto y condición. Toni Soler, uno de los grandes beneficiarios de encargos privados, se llevó el año pasado (2022) más de 5 millones en contratos, por programas y trabajos para la casa. El, al igual que algunos otros, viven del cuento. Da igual la calidad, e incluso la audiencia. Son próximos al régimen, no hacen falta otros méritos. Unos contratos por aquí, otros por ahí, y a vivir. Solo habrá cambios cuando entre un nuevo gobierno que tenga claro el servicio público que unos medios públicos deberían dar. Hasta no llegue ese momento, personas como Toni Soler, tienen el negocio garantizado. Nadie se extrañe por el progresivo descenso de audiencia, no solo de TV3, también de Cataluña Radio y otros canales del mismo grupo. La mayoría de catalanes estamos hartos de ver unos medios públicos convertidos en medios de propaganda, pagados por todos nosotros. Vuelvo a recordar que este entramado recibe más de 300 millones anuales, del presupuesto de la Generalitat. Hay una inflación de personal, pagado con sueldos de lujo, emparentados con los partidos independentistas, con lo cual sirven de correa de transmisión de sus mensajes. Existen programas ajenos como el que ha motivado la lógica indignación de millones de personas, devotas o no devotas. No es solo un tema de religión. Es un tema de respeto, y de apuesta por el mal gusto y la provocación cobarde. Tenemos otras muestras, en el canal más 324, con programas como el del supuesto periodista Xabier Graset, donde se presentan, repiten y propagan todos los mensajes, opiniones y debates sobre el pasado, presente y futuro del independentismo. Un programa sectario, partidista, con tertulianos muy poco dados a la objetividad y a la transversalidad. Aparecen cada cuando les da la gana, los abogados de los fugitivos en Bélgica o Suiza, para explicar sus teorías, y convicciones, siempre ligadas a la represión y a la conjura judicial, contra sus defendidos. La nueva dirección de la CCMA (Corporación Catalana de Medios Audiovisuales) se había comprometido a desmontar el entramado procesista, pero no se ha atrevido a llegar a fondo. Hay personas y programas intocables que tienen padrinos en las altas esferas, y se permiten hacer y decir lo que les viene en gana. El control de los medios ha sido una constante con el paso de los años, y estamos donde estamos, por voluntad de demostrar quién manda en la casa, y por ende en Cataluña. El daño causado por TV3, es y ha sido inmenso. Con la aplicación del art. 155 de la Constitución no se quiso intervenirla para no dar la sensación de ocupación ni revocación de medios sensibles. Fue una equivocación. La puedo comprender por la delicada situación, pero fue un error. De haberlo hecho, nos habríamos ahorrado los efectos que ahora padecemos, traducidos en vergüenza ajena, crispación y ampliación del rechazo de muchos españoles a iniciativas catalanas que muchos no aceptan por culpa de la mala imagen que sale hacia fuera. Cuesta explicar cómo es posible que un medio público pueda contratar amigos y parientes, para hacer bazofia, pagada como producto de calidad. No hablamos de libertades ni creaciones artísticas, hablamos de programas nacidos y crecidos, simplemente para vivir del erario público. ¿Por qué no van a medios privados? Porque no tienen la calidad ni el atractivo preciso. Además, para qué esforzarse en buscar calidad, ingenio y brillantez, si te pagan igual. Las conexiones con el Govern vienen de muy lejos y pretenden servirle en tiempos electorales. Así, pues, continuaran ejerciendo el papel de “Pedro por su casa” porque son los auténticos amos de su suerte. Ya llegará el día, cada vez más cerca, en que un nuevo partido de gobierno tendrá la valentía de desmontar este infame artefacto. Mientras tanto, nadie crea que acciones, actuaciones y programas como los descritos, representen en absoluto al pueblo catalán.