TOCA RENOVACIÓ BANDERES, A RIPOLL. Totes les banderes mereixen respecte i consideració, oimés si son oficials, i onegen en un espai públic ,com és la Casa Consistorial. Durant anys, he vist un cert menyspreu en un bon nombre de llocs, molts més dels que un país pot permetre. Moltes persones, amb càrrecs institucionals o no, fan ús de banderes, sense atendre a sensibilitats ni oficialitats. Greu error, clara manca de respecte. Perquè una bandera llueixi esplendor, ha de ser renovada cada mig any, si es troba a l’aire lliure. Puc assegurar, en el cas que ens ocupa, que deuen portar no menys de cinc o sis anys, esperant el canvi. No és propi de Ripoll, ni de cap altre municipi, per petit o gran que sigui. Salutacions cordials. Joan Roma i Cunill, ex alcalde i ex diputat